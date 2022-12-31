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2022'de Evkaf Kurumlara 19 Milyon 519 Bin 548 TL Katkı Sağladı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2022 yılında yaptığı çalışmalar ve katkı koyduğu kurumlar ile ilgili açıklama yaptı.
2022'de Evkaf Kurumlara 19 Milyon 519 Bin 548 TL Katkı Sağladı

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter yaptığı açıklamada, "Evkaf, 2022 Yılında da kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmaya devam etti. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, vakıf anlayışı için var olan, nene dedelerimizin iyilik anlayışına sahip çıkma duygularıyla çalışmalarını sürdüren ve vakıfların hem öze dönüşünü, hem de kuruluş amaçları doğrultusunda hareket etmesini sağlamakla görevli olan bir kurumdur" dedi.

Açıklamasının devamında Benter, "Bu bilinçle, atalarımızdan bize miras kalan iyilik medeniyetini 2022 yılında da en iyi şekilde temsil ederek eğitim, sağlık, sosyal ihtiyaçlar gibi hayır faaliyetlerine ve okullara, hastanelere, engelli bireylerin hizmet alanlarına da toplam 19 Milyon 519 Bin 548 TL katkı sağlanmıştır" diyerek, 2023 yılında da Evkaf'ın çalışmalarına artarak devam edeceğini aktardı.

Konuşmasının sonunda Prof. Dr. İbrahim Benter, "Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının huzur, barış ve iyiliklerle dolu geçmesini temenni ediyorum. 2023 yılının "İyilik yılı" olması dileğiyle, mutlu seneler..." dedi.

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