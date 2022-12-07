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2022’de Google’da en çok bunlar arandı… Tuzlu kurabiye zirvede

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Google 2022'de dünyada en çok hangi sözcüklerin arandığını yayınladı. Arama motoru, genel arama sonuçları yanında haberler, kişiler, oyuncular, sporcular, filmler ve şarkılar gibi kategori bazlı sıralamalar da yaptı.
2022’de Google’da en çok bunlar arandı… Tuzlu kurabiye zirvede

2022’nin bitmesine sayılı gün kalmışken Google da yılı özetleyen raporunu yayınladı. Arama motoru dünya genelinde en çok arananları sıraladı.

Şarkılar, filmler, oyuncular ve haberler için ayrı ayrı da sıralamalar yapan Google’ın yemek kategorisinde üçüncü sırada Türkçe olarak tuzlu kurabiyenin aranması dikkat çekti.

Google’ın 2022’de en çok aranan sözcüğü ise geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı kasıp kavuran Wordle oyunu oldu. Ayrıca aramalarda da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı etkisini göstermiş ve Ukrayna en çok aranan haberler arasındaki yerini alırken en çok aranan kişilerde de dördüncü sırada Vladimir Putin bulunuyor.

GOOGLE’DA EN ÇOK ARANANLAR

En çok aranan sözcükler:
1. Wordle
2. Hindistan vs. İngiltere
3. Ukrayna
4. Kraliçe Elizabeth
5. Ind vs SA

En çok aranan haberler:

1. Ukrayna
2. Kraliçe Elizabeth’in ölümü
3. Seçim sonuçları
4. Powerball numbers
5. Maymun çiçeği

En çok aranan kişiler:
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Vladimir Putin
5. Chris Rock

En çok aranan oyuncular:

1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Chris Rock
5. Jada Pinkett Smith

Tenis dünyasından isimler zirveye yerleşti. Djokovic ilk sıradayken Nadal ikinci sırada yer aldı, üçüncü sıraya da kadın raketlerden Serena Williams yerleşti.

En çok aranan sporcular:

1. Novak Djokovic
2. Rafael Nadal
3. Serena Williams
4. Manti Te’o
5. Shaun White

En çok aranan filmler:

1. Thor: Love and Thunder
2. Black Adam
3. Top Gun: Maverick
4. The Batman
5. Encanto

Hayatını kaybeden kişilerde en çok aranan isimler:

1. Kraliçe Elizabeth
2. Betty White
3. Anne Heche
4. Bob Saget
5. Aaron Carter

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