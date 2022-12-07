2022’de Google’da en çok bunlar arandı… Tuzlu kurabiye zirvede

2022’nin bitmesine sayılı gün kalmışken Google da yılı özetleyen raporunu yayınladı. Arama motoru dünya genelinde en çok arananları sıraladı.
Şarkılar, filmler, oyuncular ve haberler için ayrı ayrı da sıralamalar yapan Google’ın yemek kategorisinde üçüncü sırada Türkçe olarak tuzlu kurabiyenin aranması dikkat çekti.
Google’ın 2022’de en çok aranan sözcüğü ise geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı kasıp kavuran Wordle oyunu oldu. Ayrıca aramalarda da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı etkisini göstermiş ve Ukrayna en çok aranan haberler arasındaki yerini alırken en çok aranan kişilerde de dördüncü sırada Vladimir Putin bulunuyor.
GOOGLE’DA EN ÇOK ARANANLAR
En çok aranan sözcükler:
1. Wordle
2. Hindistan vs. İngiltere
3. Ukrayna
4. Kraliçe Elizabeth
5. Ind vs SA
En çok aranan haberler:
1. Ukrayna
2. Kraliçe Elizabeth’in ölümü
3. Seçim sonuçları
4. Powerball numbers
5. Maymun çiçeği
En çok aranan kişiler:
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Vladimir Putin
5. Chris Rock
En çok aranan oyuncular:
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Chris Rock
5. Jada Pinkett Smith
En çok aranan sporcular:
1. Novak Djokovic
2. Rafael Nadal
3. Serena Williams
4. Manti Te’o
5. Shaun White
En çok aranan filmler:
1. Thor: Love and Thunder
2. Black Adam
3. Top Gun: Maverick
4. The Batman
5. Encanto
Hayatını kaybeden kişilerde en çok aranan isimler:
1. Kraliçe Elizabeth
2. Betty White
3. Anne Heche
4. Bob Saget
5. Aaron Carter
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