2022’de teknoloji dünyası bunları konuştu…

Tüm dünya 2023 için geri sayıma başlarken 2022'nin bir özetini de çıkarmak gerek. Bu yıl da her yıl olduğu gibi teknoloji dünyası oldukça hareketli geçti. İşte 2022'de en çok konuşulan teknolojik gelişmeler...

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler baş döndürecek kadar hızlı, hatta şimdiden tüm dünya 2023’ün teknoloji trendlerini konuşmaya başladı bile. Peki 2022’de neler oldu? 2023’e ışık tutacak gelişmeler nelerdi?

İLK KEZ BİR ROBOT İNSANSIZ AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİ

2016 yılında insanlardan daha başarılı ameliyat yapabilen robot olarak tanıtılan Star isimli robot, artık insansız ameliyatlar gerçekleştirebiliyor. Star ile gerçekleşen ve herhangi bir uzman tarafından yönlendirilmeyen ameliyat, robot teknolojisinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Çalışmayı yöneten Dr Axel Krieger, “Bulgularımız, en karmaşık ve hassas görevlerden birini otomatikleştirebileceğimizi gösteriyor” dedi. Krieger, makinenin beş yıl içinde insanlar üzerinde çalışmaya hazır olabileceğine inanıyor.

İLK DEFA BİR VİDEO 10 MİLYAR İZLEMEYE ULAŞTI

YouTube’daki bir video ilk kez 10 milyar izlenme sınırını aştı. YouTube rekorunu kıran video ise bir müzik videosu ama daha çok çocuklu ailelerin aşina olduğu bir şarkıya ait.

Çocuğu olanların ya da çocuklarla vakit geçirenlerin pek de yabancısı olmadığı Pinkfong'un hiti Baby Shark'ı YouTube'da rekor kırdı. Çocuklara yönelik hazırlanan şarkı videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu.

SPOTIFY’DA COVID KRİZİ

Spotify’da en çok dinlenen podcast’lerden birini hazırlayan Joe Rogan’ın aşı karşıtı ifadelerinden sonra Neil Young, akış platformuna rest çekti ve “Ya ben, ya o” dedi. Young’ın talebi Spotify tarafından reddedildi ve ardından Joni Mitchell, Meghan Markle ve Prens Harry de konuyla ilgili endişelerini açıkladı.

Platform, Joe Rogan’ın yayınlarına devam etme kararı alırken, hatırı sayılır derecede ünlü ismi de karşısına aldı. Bir süre teknoloji meraklıları ve müzikseverler, Spotify ve ünlü isimler arasındaki tartışmayı izledi.

APPLE YİNE BAŞROLDE

Her yıl olduğu gibi Apple, yine yeni cihazlarıyla kendinden söz ettirmeyi başardı. iPhone 14 serisi, özellikle Türkiye fiyatlarıyla dikkat çekti.

SATIN ALMALARIN YILI

Bu yıl teknoloji dünyası birbirinden büyük satın almalarla çalkalandı. Sony, video oyunu üreticisi Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın aldı, Microsoft 69 milyar dolara Activision Blizzard'ı, Take-Two ise Zynga'yı 12.7 milyar dolara satın aldı.

ELON MUSK İLE TWITTER’DA YENİ DÖNEM

Hiç şüphesiz teknoloji dünyasında bu yılın en çok konuşulan olayı Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın almasıydı. Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Musk, bir süre kendi sosyal medya şirketini kuracağı yönündeki söylentileri alevlendirse de sonunda 44 milyar dolarlık rekor teklifle Twitter’ın karşısına çıktı. Ancak satın alma süreci oldukça zorlu geçti.

Bu süreçte Tesla ve SpaceX CEO’su, Twitter’ın bot hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek satın almadan vazgeçti, Twitter hisselerinin düşmesine neden olan Musk’ın bu hamlesi üzerine Twitter da boş durmadı ve süreci mahkemeye taşıdı. Taraflar birbirlerine karşı dava açarak bir süre gündeme geldikten sonra nihayet süreç tamamlandı ve Musk, Twitter’ın yeni sahibi oldu.

Satın almadan sonra ise bu defa da şirket, Musk’ın yönetime ve platformun işleyişine yaptığı müdahalelerle dünya basınının gündemine oturdu. CEO Parag Agrawal dahil pek çok üst düzey yöneticinin işine sona veren Musk, şirket çalışanlarıyla da gergin ilişkiler kurdu, sonunda da istifa edenler ve binlerce kişinin işten çıkarılmasıyla tüm yapı adeta değişti.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNDE KRİZ

Bu yıl da en çok, sosyal medya şirketleri kendilerinden bahsettirdiler. Son yıllarda önemi kullanıcılar tarafından daha da iyi anlaşılan veri güvenliği konusunda sık sık eleştiri aldılar.

Örneğin; bir çalışma, TikTok’un, kullanıcı verilerini diğer tüm sosyal medya platformlarından daha fazla paylaştığını ileri sürerken, ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post da Çin yönetiminin Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından özel bir yazılım sayesinde veri topladığını ortaya çıkardı.

Apple’ın ise Appstore’a getirdiği ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutan özelliğine rağmen kullanıcılarını takip ettiği ve izinsiz bir şekilde veri topladığı iddia edildi. Bu konuda sık sık eleştirilerin ortasında olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta ise yine bir dava ile gündemdeydi. Davada; Facebook’un insanların tıbbi verilerini platformda hedefli reklamlar için izinsiz kullandığı ileri sürüldü.

KULLANICILAR KENDİ CİHAZLARINI TAMİR EDİYOR

Samsung ve Apple’dan yeni bir uygulama geldi ve iki şirket de kendi cihazını kendin tamir et dönemine geçiş yaptı.

SAVAŞ ZAMANI KULLANICILARI KORUDULAR

2022’ye damga vuran en önemli olay Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıydı. Savaş, siyasetten kültür sanata ve hatta teknolojiye kadar pek çok alanı etkiledi. Teknoloji şirketleri Ukrayna’daki kullanıcıların güvenliğini sağlamak için pek çok hamlede bulundu. Kullanıcıları manipülasyonlara karşı uyarırken, Rusya’ya karşı da tavır alarak buradaki faaliyetlerini durdurdular.