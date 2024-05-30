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2022'den beri kaçak olan uyuşturucu zanlısı yeniden mahkemede: Tutukluluğu devam edecek

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve 2022'den beri kaçak yaşadığı tespit edilenm Mohammed Fofanah, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi.
2022'den beri kaçak olan uyuşturucu zanlısı yeniden mahkemede: Tutukluluğu devam edecek

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mohammed Fofanah dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye
çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Polis, 13-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında zanlı Mohammed Fofanah’ın ikametgahında uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Polis, 14 Mayıs’ta zanlının Hamitköy’deki ikametgahına gidilip, kapıyı çaldıklarını ve kapıyı açmadıklarını anlattı. Polis, zanlının birinci kattan balkondan atlayıp, kaçtığını ve evde yaptıkları aramada hassas terazi, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD dolarının bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, kaçan zanlının aynı gün Hamitköy’deki bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde
bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının uyuşturucu aldığı ve verdiği şahısların tespiti için 4 kamera görüntüsünün incelendiğini, başka kamera görüntülerinin de mercek altına alındığını belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 30 Eylül 2022’de 60 günlük vizeyle ülkeye giriş yaptığını, 29 Kasım’da vize süresinin dolduğunu ve o tarihten
itibaren ülkede ikamet izinsiz kaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede uyuşturucu görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucuyla ilgili whatsaap konuşmaları tespit edildiğini ifade etti.

Polis, uyuşturucu analiz raporu ve parmak izi inceleme sonuçlarının henüz çıkmadığını belirterek, sonuçların çıkmasıyla yeni zanlıların tespit edilebileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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