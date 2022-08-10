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2022'nin en çok satan araba modelleri

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak gerçekleşti.
2022'nin en çok satan araba modelleri

 Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak
gerçekleşti.

2022 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.

 

İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

 

 

LAMBORGHINI 3 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 2 adet

 

 

9 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet

 

 

ASTON MARTIN - 14 adet

En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet

 

 

FERRARI 14 adet satıldı

En çok satan modeli Roma: 6 adet

 

 

ALFA ROMEO - 43 Adet satıldı

En çok satan modeli Stelvio: 23 adet

 

 

JAGUAR 43 adet satıldı

En çok satan modeli I-PACE: 21 adet

 

 

MASERATI 87 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 69 adet

 

 

MAZDA - 100 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 57 adet

 

 

LEXUS - 175 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 134 adet

 

 

KARSAN -177 adet satıldı

En çok satan modeli Jest: 177 adet

 

 

195 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 195 adet

 

 

PORSCHE - 336 adet satıldı

En çok satan modeli Macan: 147 adet

 

 

SUBARU - 337 adet satıldı

En çok satan modeli XV: 272 adet

 

 

MINI - 515 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 270 adet

 

 

SSANGYONG - 564 adet satıldı

En çok satan modeli Korando: 381 adet

 

 

MG 638 adet satıldı

En çok satan modeli ZS: 486 adet

 

 

LAND ROVER - 791 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover Velar: 147 adet

 

ISUZU - 818 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 610 adet

 

 

DS - 819 adet satıldı

En çok satan modeli DS 7 Crossback: 545 adet

 

 

SUZUKI - 854 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 429 adet

 

 

CUPRA - 1206 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 1204 adet

 

 

JEEP - 1476 adet satıldı

En çok satan modeli Renegade: 808 adet

 

 

IVECO - 1483 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1144 adet

 

 

MITSUBISHI - 1564 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 431 adet

En çok satan ticari modeli L-200: 1133 adet

 

 

VOLVO - 3316 adet satıldı

En çok satan modeli XC90: 1196 adet

 

 

SEAT - 3976 adet satıldı

En çok satan modeli Arona: 2195 adet

 

 

NISSAN - 4896 adet satıldı

En çok satan modeli Qashqai: 2698 adet

En çok satan ticari modeli Navara: 393 adet

 

 

BMW - 7829 adet satıldı

En çok satan modeli 3 Serisi: 2303 adet

 

 

AUDI - 7870 adet satıldı

En çok satan modeli Q3: 1985 adet

 

 

KIA - 9758 adet satıldı

En çok satan modeli Stonic: 3509 adet

 

 

SKODA - 10779 adet satıldı

En çok satan modeli Superb: 3115 adet

 

 

MERCEDES-BENZ - 10807 adet satıldı

En çok satan modeli C Serisi: 2188 adet

 

 

HONDA - 12862 adet satıldı

En çok satan modeli Civic Sedan: 5162 adet

 

 

CITROEN - 14357 adet satıldı

En çok satan modeli C3 Aircross: 3676 adet

 

 

PEUGEOT - 16370 adet satıldı

En çok satan modeli 3008: 4977 adet

 

 

OPEL - 18893 adet satıldı

En çok satan modeli Crossland: 6363 adet

 

 

DACIA - 21485 adet

En çok satan modeli Duster: 15128 adet

 

 

TOYOTA - 26312 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla: 18961 adet

 

 

HYUNDAI - 27306 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 8947 adet

 

 

VOLKSWAGEN 34494 adet satıldı. 

En çok satan modeli Passat: 5996 adet

 

 

FORD - 36.916 adet satıldı

En çok satan modeli Tourneo Courier: 1635 adet

 

 

RENAULT - 53.789 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 24.377 adet

 

FIAT TOPLAM 75 BİN 834 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA 

 

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 75 bin 834 araç satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 36.102 adet

 

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

 

MARKA SATIŞ                    (BİNEK + TİCARİ)

FIAT:                               75.834 (51.646 + 24.188)

RENAULT:                     53.789 (47.436 + 6.353)

FORD:                            36.916 (6.131 + 30.785)

 

EN ÇOK SATAN MODELLER

 

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: 
 

1 - FIAT EGEA SEDAN- 36.102 adet 

2 - RENAULT CLİO HB - 24.377 adet

3 - TOYOTA COROLLA - 18.961 adet

4 - DACİA DUSTER - 15.128 adet

5 - FIAT EGEA CROSS - 14.125 adet 

 

EN ÇOK SATAN TİCARİLER

 

En çok satan hafif ticari modeller... 
 

1 - FORD TOURNEO COURİER- 13.771 adet

2 - FIAT DOBLO COMBI - 9.939 adet

3 - FİAT FİORİNO COMBİ - 7.286 adet

4 - FORD TRANSİT KAMYONET- 6.631 adet

5 - FORD TRANSİT VAN - 4.058 adet

 

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

 

2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 8,8 azalarak yüzde 88,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,5 azalarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 31,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

 

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;

-Benzinli otomobil satışları 226.043 adetle yüzde 70,8 pay,

- Dizel otomobil satışları 54.654 adetle yüzde 17,1 pay,

- Otogazlı otomobil satışları 5.667 adetle yüzde 1,8 pay aldı.

 

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE İLGİ ARTIYOR

 

Ayrıca, Ocak-Temmuz döneminde 2.532 adet elektrikli satışı gerçekleşti. 30.417 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 9.5 pay sahibi oldu. 

2021 yılı aynı döneminde 1019 adet elektrikli ve 29.918 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. 

 

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

 

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 39,6 pay, 126.606 adet) oldu. 

SUV otomobilleri, yüzde 36,7 pay ve 117.316 adet satış ile Sedan ve yüzde yüzde 21,6 pay ve 68.909 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

 

OTOMATİK LİDER

 

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 246.211 adetle yüzde 77,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 73.102 adetle yüzde 22,9 pay aldı.

 

 

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