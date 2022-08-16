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2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar

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2022'nin amiral gemisi telefonları oyun testine sokuldu. Testin sonuçları herkesi şaşırttı. Zirveyi Apple'ın muadillerine göre daha küçük bataryaya sahip telefonu iPhone 13 Pro Max'i aldı.
2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar

Akıllı telefon tüketicilerinin en büyük sorunu batarya. Telefonların güçleri günden güne artsa da bu cihazları beslemek oldukça zor. Bir YouTube kanalı amiral gemilerini oyun testine soktu.

Testin sonuçları ise şaşırttı. Batarya boyutunun uzun süreli kullanımda tek etmen olmadığı ortaya çıktı.

 

TechDroider isimli kanalın testine göre zirveyi iPhone 13 Pro Max aldı. Sadece 4352 mAh kapasitesine sahio bu telefonun işlemcisi o kadar verimli ki kendisinden çok faha fazla mAh değerine sahip telefonları geride bırakabildi.

iPhone 13 Pro Max: 10 saat 35 dakika
Xiaomi 12 Pro: 9 saat 38 dakika
OnePlus 10 Pro: 9 saat 19 dakika

Samsung Galaxy Z Fold4: 9 saat 18 dakika
Samsung Galaxy Z Flip4: 9 saat 4 dakika
Samsung Galaxy S22 Ultra: 8 saat 56 dakika

S22 ULTRA NEDEN GERİDE?

Listedeki altı telefona bakıldığında 5 bin mAh'lık devasa denilebilecek bataryaya sahip S22 Ultra en sonra yer aldı. Hatta 3700 mAh'lık Galaxy Z Flip4 bile S22 Ultra'dan daha iyi performans gösterdi.

Bunun nedeni ise S22 Ultra'nın işlemcisi. Tam bir performans telefonu olan S22 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 verilimlilik açısından diğerlerine göre daha fazla enerji tüketiyor.

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