2022’nin en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı

Dünyanın güvenlik ve ürün derecelendirme sitesi olan AirlineRatings, 2022 yılında yapılacak seyahatler için en güvenli 20 havayolu şirketini açıkladı.

Dünyanın güvenlik ve ürün derecelendirme sitesi olan AirlineRatings, 2022 yılında yapılacak seyahatler için en güvenli 20 havayolu şirketini açıkladı.

Airlineratings.com bu liste hazırlanırken havayolu şirketine yapılan denetimler, devletin yaptığı denetimler, havayolunun kaza geçmişi, ettiği kâr, güvenlik girişimleri ve filo yaşı gibi faktörleri dikkate aldığını belirtti.. Seçilen 20 havayolu, güvenilir uçuş inovasyonu ve yeni cihazların kullanımında da birinci sırada yer alıyor.

Listede Yeni Zelanda Havayolları birinci sırada yer alırken, Türkiye’den hiçbir havayolu şirketi ilk 20’de yer almadı.

İşte AirlineRatings verilerine göre 2022’in en güvenilir havayolu şirketleri;

1. Yeni Zelanda Havayolları

2. Etihad Airways

3. Qatar Airways

4. Singapore Airlines

5. TAP Air Portugal

6. SAS

7. Qantas Havayolları

8. Alaska Airlines

9. EVA Air

10. Virgin Australia/Virgin Atlantic

11. Cathay Pacific Havayolları

12. Hawaiian Airlines

13. American Airlines

14. Lufthansa

15. Finnair

16. KLM

17. British Airways

18. Delta Air Lines

19. United Airlines

20. Emirates