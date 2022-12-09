  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

2022’nin en iyi oyunları belli oldu: The Game Awards kazananları açıklandı

»
2022 yılının en iyi oyunları belli oldu. The Game Awards kazananları açıklanırken iki oyunun kıyasıya bir mücadele verdiği dikkat çekti.
2022’nin en iyi oyunları belli oldu: The Game Awards kazananları açıklandı

Oyun dünyasının merakla beklediği ödüller açıklandı. The Game Awards, 2022 yılının en iyi oyunlarını seçti. Listede Elden Ring ve God of War Ragnarök dikkat çekti.

Elden Ring en iyi oyun ödülünü alırken God of War Ragnarök ise 7 kategoride kazanan olarak öne çıktı.

İŞTE 2022 YILININ EN İYİ OYUNLARI

Yılın Oyunu
Elden Ring

En İyi Oyun Yönetmenliği
Elden Ring

En İyi Hikaye Anlatımı
God of War Ragnarök

En İyi Sanat Yönetmenliği
Elden Ring

En İyi Müzik
God of War Ragnarök

En İyi Ses Tasarımı
God of War Ragnarök

En İyi Performans
Christopher Judge – God of War Ragnarök

Sosyal Mesaj İçeren En İyi Oyun
As Dusk Falls

En İyi Devam Eden Oyun
Final Fantasy 14

En İyi Bağımsız Oyun
Stray

En İyi Mobil Oyun
Marvel Snap

En İyi Topluluk Desteği
Final Fantasy 14

En İyi Sanal Gerçeklik
Moss Book 2

En İyi Aksiyon Oyunu
Bayonetta 3

En İyi Aksiyon Macera Oyunu
God of War Ragnarök

En İyi Dövüş Oyunu
MultiVersus

En İyi Aile Oyunu
Kirby and the Forgotten Land

En İyi Strateji Oyunu
Mario + Rabbids Sparks of Hope

En İyi Çok Oyunculu Oyun
Splatoon 3

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter ofisini ‘yatakhaneye’ çeviren Elon Musk’a soruşturma08 Aralık 2022 Perşembe 23:19
  • AB mahkemesinden ‘Google’ kararı: Yanlış bilgiler kaldırılacak08 Aralık 2022 Perşembe 21:49
  • Microsoft’tan heyecanlandıran hamle: Nintendo’ya Call of Duty’i getirecek08 Aralık 2022 Perşembe 14:20
  • Elon Musk’tan ’amcaoğlu’ açılımı08 Aralık 2022 Perşembe 13:39
  • 2022’de Google’da en çok bunlar arandı… Tuzlu kurabiye zirvede07 Aralık 2022 Çarşamba 20:20
  • AB Meta’nın Kişiselleştirilmiş Reklamlarına Yasak Getirmeye Hazırlanıyor07 Aralık 2022 Çarşamba 10:17
  • Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e soruşturma… 1500 hayvanın ölümüne neden oldu06 Aralık 2022 Salı 23:25
  • ABD’deki gazetecilik yasası Facebook’u kızdırdı… Haber içeriklerini kaldırmakla tehdit ediyor06 Aralık 2022 Salı 22:37
  • Meta, yasa tasarısının geçmesi halinde ABD haber içeriklerini kaldırabileceğini duyurdu06 Aralık 2022 Salı 10:14
  • Twitter’da hesabı askıya alınan Kanye West, soluğu Instagram’da aldı05 Aralık 2022 Pazartesi 23:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti