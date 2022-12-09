2022’nin en iyi oyunları belli oldu: The Game Awards kazananları açıklandı

Oyun dünyasının merakla beklediği ödüller açıklandı. The Game Awards, 2022 yılının en iyi oyunlarını seçti. Listede Elden Ring ve God of War Ragnarök dikkat çekti.
Elden Ring en iyi oyun ödülünü alırken God of War Ragnarök ise 7 kategoride kazanan olarak öne çıktı.
İŞTE 2022 YILININ EN İYİ OYUNLARI
Yılın Oyunu
Elden Ring
En İyi Oyun Yönetmenliği
Elden Ring
En İyi Hikaye Anlatımı
God of War Ragnarök
En İyi Sanat Yönetmenliği
Elden Ring
En İyi Müzik
God of War Ragnarök
En İyi Ses Tasarımı
God of War Ragnarök
En İyi Performans
Christopher Judge – God of War Ragnarök
Sosyal Mesaj İçeren En İyi Oyun
As Dusk Falls
En İyi Devam Eden Oyun
Final Fantasy 14
En İyi Bağımsız Oyun
Stray
En İyi Mobil Oyun
Marvel Snap
En İyi Topluluk Desteği
Final Fantasy 14
En İyi Sanal Gerçeklik
Moss Book 2
En İyi Aksiyon Oyunu
Bayonetta 3
En İyi Aksiyon Macera Oyunu
God of War Ragnarök
En İyi Dövüş Oyunu
MultiVersus
En İyi Aile Oyunu
Kirby and the Forgotten Land
En İyi Strateji Oyunu
Mario + Rabbids Sparks of Hope
En İyi Çok Oyunculu Oyun
Splatoon 3
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