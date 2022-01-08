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2022’nin Yılbaşı Gecesinde 7 Gezegen Aynı Anda Görülecek

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. Bu gezegenlere Ay'ın da eşlik edeceğini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Dr. Tuncay Özışık, 20-30 yılda bir gerçekleşebilecek ilginç bir olay yaşanacağını açıkladı.
2022’nin Yılbaşı Gecesinde 7 Gezegen Aynı Anda Görülecek

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, 2022’nin en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yaşanacağını açıkladı. Özışık, “Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkanı olacak. 31 Aralık akşamı hava iyi olduğu takdirde gün batımından sonra batı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni çıplak gözle görme imkanı var: Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars. Teleskopu olanlar için aynı bölgede iki gezegen daha görülebilecek. Uranüs ve Neptün’ü de teleskopu olan meraklılar görebilir. 31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay da gökyüzünde olacak” dedi.

20-30 YILDA BİR DENK GELEBİLİR

Dr. Özışık, “Bu, her sene olan bir olay değil. Bir bölgeye 5 gezegenin toplanması, hesaplamadım ama 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şeydir. Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran’da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bu, gün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir” diye konuştu.

PARLAK GEZEGENLER

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı’nda da yer verilen gök olayı dışında, aylara göre de gökyüzünde parlak görülebilecek ve çıplak gözle izlenebilecek gezegenler yer alıyor. Aylara göre parlak gezegenler ve izlenebileceği günler şöyle sıralandı:

  • 6 Ocak’ta Ay’ın yanı sıra Jüpiter, Satürn ve Merkür gün batımında güneybatı ufkunda.
  • 28 Ocak’ta Venüs ve Mars gün doğumunda güneydoğu ufkunda.
  • 4 Şubat’ta Jüpiter gün batımında batı ufkunda.
  • 27 Şubat’ta Satürn, Merkür, Venüs ve Mars güneydoğu ufkunda.
  • 2 Mart’ta Satürn, Merkür, Venüs ve Mars, 28 Mart’ta ise Venüs, Satürn ve Mars gün doğumlarında güneydoğu ufkunda.
  • 2 Nisan’da Venüs, Satürn ve Mars gün doğumu öncesi güneydoğu gökyüzünde.
  • 29 Nisan gün batımında Merkür batı ufkunda.
  • 26 Mayıs gün doğumu öncesi doğu ve güneydoğu gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Mars ve Satürn.
  • 23 Haziran gün doğumunda doğu ve güney yönünde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. 1 Temmuz gün doğumunda doğu ufkunda Merkür ve Venüs.
  • 19 Temmuz gece yarısında doğu yönünde Jüpiter.
  • 19 Ağustos gün doğumunda güney gökyüzünde Mars ve Jüpiter. 30 Eylül gece yarısında güney gökyüzünde Jüpiter ve Satürn.
  • 7 Ekim gün batımında doğu ufkunda Jüpiter ve Satürn.
  • 11 Kasım gece yarısında doğu yönünde Mars, 30 Kasım gün batımında güney ufkunda Jüpiter ve Satürn.
  • 31 Aralık gün batımında tüm parlak gezegenler ve Ay gökyüzünde Mars, Ay, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür. 
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