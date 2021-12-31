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2022'ye İlk Yeni Zelanda Girdi! Yeni Yıl Havai Fişek Gösterileriyle Karşılandı

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2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
2022'ye İlk Yeni Zelanda Girdi! Yeni Yıl Havai Fişek Gösterileriyle Karşılandı

Dünya, koronavirüs pandemisi, yeni varyantlar, uluslararası çatışmalar ve ekonomik krizlerin hakim olduğu 2021'in bitmesi için geri sayarken, Yeni Zelanda 2022'ye girdi. Yeni yıl, Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterileriyle karşılandı.

Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

YENİ YILA GİREN İLK ÜLKELER ARASINDA

Yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi. Yeni Zelanda da, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Türkiye saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

 

Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

ÖZEL IŞIK GÖSTERİLERİ GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Auckland'da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

16.00'DA AVUSTRALYA GİRECEK

Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise Türkiye saatiyle 16.00'da Avustralya olacak.

İşte yeni yıl kutlamalarından kareler;

Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar
Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar
Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

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