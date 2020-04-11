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'2022'ye kadar kriz öncesi seviyeye dönülmeyecek'

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'2022'ye kadar kriz öncesi seviyeye dönülmeyecek'
'2022'ye kadar kriz öncesi seviyeye dönülmeyecek'

JPMorgan Chase & Co. ekonomistleri, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının önümüzdeki iki yılda küresel ekonomiyi 5.5 trilyon dolardan mahrum bırakacağını tahmin ediyor. Bu rakam, Japonya’nın yıllık mal ve hizmet üretimini geçiyor.

Bloomberg’in haberinde, "Hükümetlerin salgın yüzünden işletmeleri kapanmaya zorlaması, insanların da evlerine kapanmasından sonra dünya, 1930’lardan bu yana savaş kaynaklı olmayan en derin ekonomik daralmaya giriyor" denildi.

Dünyanın önde gelen bankalarının uzmanlarının tahminine göre, düşüş uzun sürmeyecek, ama 2022’ye kadar kriz öncesi seviyeye de dönülmeyecek.

Tahminde, "Eşi görülmemiş para ve mali teşviklere rağmen gayri safi yurtiçi hasıla en az 2022 yılına kadar kriz öncesi eğilimine geri dönecek gibi görünmüyor" denildi.

Morgan Stanley ise, agresif politika tepkisine rağmen gelişmiş piyasaların kriz öncesi seviyelere dönüşün 2021’in üçüncü çeyreğini bulacağını belirtiyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) uzmanları da halihazırda küresel borcun, 2008 mali krizinin başındaki rakamdan 87 trilyon dolar daha fazla olduğu kaydedildi.

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