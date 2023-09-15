2023-2024 eğitim öğretim yılı gelecek hafta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 19 Eylül Salı günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 19 Eylül Salı günü başlayacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi yeni eğitim yılına başlayacak.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezinde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci için de eğitim yılı başlamış olacak.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin öğretmen görev yapıyor.

Birinci dönem karne dağıtımı, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak ve yarıyıl tatili 1-15 Şubat tarihleri arasında yer alacak.

İkinci dönem 16 Şubat Cuma günü başlayacak.

Eğitim yılı karne ve tamamlama belgelerinin 14 Haziran Cuma günü dağıtılmasıyla sona erecek.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 27 Ocak Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) da 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 20 – 25 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 26 Haziran Çarşamba günü de meslek liseleri 9. sınıflarına yerleşenler açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 20 – 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.