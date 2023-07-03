  • BIST 5.975,84
  • Altın 1605.19
  • Dolar 26.0701
  • Euro 28.4218
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri belli oldu

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2023-2024 sezonu transfer dönemleri belli oldu. Buna göre 1. Transfer Dönemi 1 Temmuz 2023'de başlayacak.
2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2023-2024 sezonu transfer dönemleri belli oldu. Buna göre 1. Transfer Dönemi 1 Temmuz 2023'de başlayacak. Bonservisli transfer 11 Ağustos 2023'te sona ererken, kiralık transfer 8 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Ligde yabancı transfer ise 20 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

 

2023-2024 TRANSFER DÖNEMLERİ

3 Temmuz 2023: 1.Transfer Dönemi Başlangıcı ve Süper Lig / 1.Lig Serbest Transfer Başvurusunun ilk günü

24 Temmuz 2023: Süper Lig / 1.Lig Serbest Transfer Başvurusunun Son Günü

28 Temmuz 2023: Süper Lig / 1.Lig Serbest Transfer Başvurusu İsim İlanı

11 Ağustos 2023: 1.Transfer Dönemi Bonservisli Transferin Son Günü

11 Ağustos 2023: Serbest Transfer İşlemi Yaparak Transfer Olmanın Son Günü

8 Eylül 2023: 1. Transfer Dönemi Geçici Transferin Son Günü

20 Eylül 2023: 1. Transfer Dönemi Yabancı Futbolcu Transferinin Son Günü

2 Ocak 2024: 2. Transfer Dönemi (Ara Transfer) Başlangıcı

 

12 Ocak 2024: 2. Transfer Dönemi (Ara Transfer) Son Günü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:05
  • Bir Haftada 10 Yangın Meydana Geldi03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:49
  • Aniden Rahatsızlandı! Yoğun Bakıma Alındı03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:35
  • Polis isimleri açıkladı03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:26
  • Cam Şişeyi Burnuna Vurarak Kırdı!03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:23
  • Feci Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:15
  • Kuzey Kıbrıs'ta plastik ürün tartışması!03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:09
  • 25'inden sonra yapılan zamlar Aralık'taki Maaşlara yansıtılacak03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:57
  • Hristodulidis akaryakıt ve elektrik sübvansiyonuna son verilmesi kararını savundu03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:38
  • Yarkıner: Girne - Değirmenlik Anayolu halen denetime uygun yapıda değil!03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti