  • BIST 7706.41
  • Altın 1795.46
  • Dolar 28.1873
  • Euro 29.8656
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

"2023 Büyük Av Mevsimi: Avcılar İçin Kurallar ve Harita Açıklandı"

» »
"Pazar Günü Başlayacak Büyük Av Mevsimi: Doğaya Duyarlı Şekilde Avlanın!"
"2023 Büyük Av Mevsimi: Avcılar İçin Kurallar ve Harita Açıklandı"

29 Ekim 2023 Pazar günü başlayacak olan 2023 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan av haritasında Avcıların; toplam 13 av gününde avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları, uymaları gereken kurallar ile hangi bölgelerin avlanmaya açık ve kapalı olduğu açıklanmıştır.

            Tüm Bunların Yanı Sıra;

· Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle,

· Baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,

· Meskun mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,

  • Motorlu araçtan ateş etmek suretiyle,

· Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak,

· Üç (3)’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak

· Av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek yasaktır.

· Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak veya asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içerisine girilemez. 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir.

· Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez.

  • Salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulamaz ve taşınamaz. Bu araçlar, av amaçlı kullanılamaz.
  • Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.
  • Avcıların, av günlerinde sabah saat 04:00’dan önce ve akşam 19:00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.
  • Av tüfekleri, araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.
  • Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.
  • GKRY menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.  
  • Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, Kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha hatırlarız.

 

Büyük Av Mevsiminde Avlanabilecek Av Hayvanı Türleri

Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan.

Bir avcı Büyük Av Mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, En fazla; bir (1) adet tavşan, beş (5) adet keklik veya turaç, sekiz (8) adet çulluk, beş (5) adet sülün, sekiz (8) adet fassa ve yirmi (20) adet cikla avlayabilir.

 

Polis Genel Müdürlüğü olarak, 29 Ekim 2023 Pazar günü başlayacak olan 2023 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle; tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını ve yasada belirtilen kurallara uymanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız. Tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında belirtilen ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu şekilde avlanmaya davet eder, kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz.                   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten yemiş alma vaadiyle çocuk kaçırmıştı... 5 Yıl hapis yatacak!27 Ekim 2023 Cuma 15:37
  • Hellim Koordinasyon Kurulu toplandı27 Ekim 2023 Cuma 15:20
  • Harmancı ve Yiorkadjis’den ortak mesaj: “Karşılıklı güvenle zorlukları aşabiliriz”27 Ekim 2023 Cuma 15:11
  • Ziya Rızkı ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı27 Ekim 2023 Cuma 15:06
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kontrollü büyüme önemli27 Ekim 2023 Cuma 14:30
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, pembe balon uçurdu...27 Ekim 2023 Cuma 12:59
  • "2023 Büyük Av Mevsimi: Avcılar İçin Kurallar ve Harita Açıklandı"27 Ekim 2023 Cuma 12:34
  • Araç Yangını: Gönyeli'de HL 171 Plakalı Aracın Motor Kısmı Alev Aldı27 Ekim 2023 Cuma 12:20
  • İnşaat Kazasında Yaralanan Şahıs Yoğun Bakımda27 Ekim 2023 Cuma 12:16
  • KKTC'de İzinsiz İkamet: 2 Kişi Tutuklandı27 Ekim 2023 Cuma 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti