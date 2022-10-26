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2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 17 Kasım’da komitede görüşülecek

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2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 17 Kasım’da komitede görüşülecek
2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 17 Kasım’da komitede görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın 17 Kasım Perşembe günü komitede görüşülmeye başlanacağını açıkladı.
 

Canaltay, konuk olduğu BRT’de komite çalışmalarını değerlendirdi. Canaltay, Meclis’in daimi komitesi olan Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, ülke ekonomisi ve mali yapısı için önemli görev yürütmekte olduğunu söyledi.

Komitenin kısa zaman sonra 2023 bütçesini ele almaya başlayacağını açıklayan Canaltay, “ Yasa gereği, 31 Ekim’e kadar 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e gelmesi gerekiyor. Bizler de komite olarak 17 Kasım’da ilk toplantımızı yapacağız” dedi.

Resmiye Canaltay, dünyanın ve doğal olarak KKTC’nin zor bir ekonomik dönemeçte olduğuna işaret ederek, ülkenin gelirini artırıcı projeler üzerinde herkesin daha çok çalışması gerektiğini belirtti.

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