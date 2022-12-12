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2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti

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2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülüp onaylandı.
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti

Komite, bugünkü görüşme programı uyarınca Maliye Bakanlığı Bütçesi’ni görüştü ve Maliye Bakanlığı için öngörülen 17,715,104,700 TL tutarındaki ödeneği, öneri üzerine 17,712,144,700 TL’ye düşürerek oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı Bütçesi’nin komitedeki görüşmeleri esnasında Maliye Bakanı Alişan Şan ile Maliye Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Komite düzeyinde görüşülmesi, Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütünün oyçokluğuyla oylanmasının ardından tamamlandı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında CTP Milletvekili Devrim Barçın da yer aldı.

Bütçe, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin onayladığı bütçeye ilişkin raporun başkanlıkça bastırılıp, milletvekillerine dağıtılmasından başlayarak en az 5 gün sonra genel kurulda görüşülebilecek.

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