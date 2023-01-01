2023 Ocak aylık burç yorumları

Koskoca bir yılı devirip, 2023 yılının aylık gökyüzü portresini size yazabileceğim nedense bana hep çok uzak gelirdi, fakat zaman denilen göreceli olguyu şu yazıyı yazarken bir kere daha bu sayede deneyimlemiş oldum. Gönlünüzce bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

Evet, Ocak ayının elbette en önemli gökyüzü olayı olarak 7 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunayı ve 21 Ocak’ta yaşayacağımız Aslan yeniayını sıranın en başına koyacağım.

Bunun yanında İkizler burcunda geri giden savaş tanrısı Mars’ın da artık doğru harekete geçmesi inanılmaz hayırlı bir durum. Çünkü Mars’ın bu geri gidişi gerçekten hepimizi ağırlaştırıp içimizin hiçbir şeyi istememesine neden oldu.

Ayın 3’ünde ise para ve aşk tanrıçası Venüs, Kova burcunu şereflendirerek bize özgürlüğün ve sistemin daha iyi noktalara nasıl gelebileceğini anlatacak. Ve ayın sonunda ise nihayet Venüs rahat ettiği, olması gereken yere, yani Balık burcuna geçecek ve hayatlarımız daha tahammül edilir bir hal alacak diyebilirim.

Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunayda ise kadersel noktalar olan Ay düğümleri ve Uranüs ile yapacağı olumlu irtibat sayesinde bizi güvenlik, evimiz, aile, aile kökleri gibi konularda yenileyecek, tamamlayacak. Kova burcunda yaşanacak olan yeniay ise bizi özgürlük, teknoloji, kendi sınırlarımızı belirlemek ve çağdaşlık gibi konularda etkileyecek. Ama bu etkilenme şans gezegeni Jüpiter’in de etkisiyle çok daha olumlu yönde bize yansıyacak.

Türkiye açısından ise Ocak ayı maalesef biraz olaylı geçecek gibi görünüyor. Özellikle ayın başı ve sonunda bazı sevimsizliklerle karşılaşmamız pek mümkün duruyor. Bu sevimsizlikler bu arada bir tek bizim ülkemizde değil bütün dünyada da yaşanabilir. Umarım hiçbirine şahit olmayız.

Ve aynı zamanda ayın ikinci yarısında para konusunda yeni bir yapılanma da söz konusu olabilir. Bu noktada döviz, borsa, kripto para gibi başlıklarda yatırım yapmak isteyenlerin önlerini iyi görmedikleri takdirde bu tip işlere kalkışmamalarında fayda var derim.

İyi kötü her şeye rağmen Ocak ayının damağınızda harika bir tat bırakarak geçmesini diliyorum.

OCAKTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

3 Ocak 2023 01:16:23 - 3 Ocak 2023 05:44:05

5 Ocak 2023 03:07:31 - 5 Ocak 2023 17:14:41

8 Ocak 2023 01:22:53 - 8 Ocak 2023 05:39:59

10 Ocak 2023 04:52:19 - 10 Ocak 2023 18:15:11

13 Ocak 2023 02:06:18 - 13 Ocak 2023 05:56:27

15 Ocak 2023 11:39:35 - 15 Ocak 2023 15:08:17

17 Ocak 2023 17:26:58 - 17 Ocak 2023 20:32:55

19 Ocak 2023 13:08:39 - 19 Ocak 2023 22:11:26

21 Ocak 2023 18:52:09 - 21 Ocak 2023 21:28:41

23 Ocak 2023 13:19:05 - 23 Ocak 2023 20:35:41

25 Ocak 2023 19:11:23 - 25 Ocak 2023 21:47:50

28 Ocak 2023 00:01:07 - 28 Ocak 2023 02:42:22

30 Ocak 2023 08:51:53 - 30 Ocak 2023 11:34:41

KOÇ

Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BOĞA

Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün.

İKİZLER

Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıradışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız mümkün.

YENGEÇ

İrade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka-vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün.

ASLAN

Duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün.

BAŞAK

Sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar ve iş atmosferi gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

TERAZİ

Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

AKREP

Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıradışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında hareketlilik yaşamanız mümkün.

YAY

Finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka ,vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

OĞLAK

Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konularında hareketlilik yaşamanız pek mümkün.

KOVA

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız mümkün.

BALIK

Aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ayın başında bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşayabilirsiniz.