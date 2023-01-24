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2023 yılı Oscar adayları açıklandı

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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, film sektörünün en önemli ödüllerinden biri kabul edilen 2023 yılı Oscar adaylarını açıkladı.
2023 yılı Oscar adayları açıklandı

95’inci Oscar Ödül Töreni, 12 Mart’ta yapılacak ve 23 kategoride Oscar ödülü dağıtılacak. Önemli kategorilerden biri olan En İyi Film dalında Elvis, Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick filmleri adaylar arasında.

‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde; Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal ve Bill Nighy’ın adaylar arasında olduğu açıklanırken ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde; Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams ve Michelle Yeoh yer aldı.

Eleştirmenler, Oscar yarışının 11 adaylık alan Everything Everywhere All at Once ve 9 adaylık alan The Banshees of Inisherin adlı filmler arasında olacağını belirtti. Elvis filmi 8 adaylık alırken Top Gun: Maverick filmi 6 adaylık aldı.

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