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2023 yılında öne çıkacak dokuz sağlıklı yiyecek

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Avustralyalı bir beslenme uzmanı, 2023 yılında popüler olacak dokuz yiyeceği paylaştı.
2023 yılında öne çıkacak dokuz sağlıklı yiyecek

Avustralyalı diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “yılın sağlık içeceği” olacağını söylediği bir içecekten eski bir Afrika tahılına kadar 2023’ün dokuz “süper gıda çılgınlığıyla” ilgili tahminlerini paylaştı.

Daily Mail’in haberine göre, McMillan öne çıkan dokuz yiyecek arasında egzotik mantarlar, deniz yosunu, kahve kombucha, sızma zeytinyağı, kenevir tohumu, siyah mürver, kakao, siyah pirinç ve fonio adlı az bilinen bir tahılı sıralıyor.

BATI AFRİKA’DAN GELİYOR

McMillan, Instagram hesabından, Batı Afrika tahılı olan fonio için, “Tüm tahıllar arasında en yüksek kalsiyum seviyesine sahip, bu da onu vegan diyetleri ve süt ürünleri yemeyen herkes için harika kılıyor” diye yazdı.

Kinoa veya darı ile aynı şekilde kullanılabilen fonio, B grubu vitaminleri açısından zengindir, orta düzeyde proteinle lif sağlar ve glütensizdir.

Egzotik mantarların da 2023’te öne çıkacağını söyleyen uzman, “Kalp hastalığı, kanser, diyabet ve çeşitli bunama türlerinin riskini azaltmak da dahil olmak üzere potansiyel sağlık yararları olan benzersiz bileşikler içeriyorlar” dedi.

McMillan ayrıca, siyah pirincin, bitkilerde doğal olarak bulunan bir mikro besin olan polifenollerden gelen rengiyle beyaz olanlardan da çok daha besleyici olduğunu söyledi.

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