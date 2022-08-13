2023 yılında vizyona girecek iddialı filmler

Merakla beklenen güçlü filmler beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında izleyiciyle buluşacak filmlerin tarihleri belirlendi.
6 Ocak
Demir Kadın Neslican
27 Ocak
Ant-Man and the Wasp: Quantumania
17 Şubat
Aquaman ve Kayıp Krallık
17 Mart
John Wick: Chapter 4
24 Mart
Super Mario Bros: The Movie
7 Nisan
Spider-Man: Across the Spider-Verse
2 Haziran
Transformers: Canavarların Yükselişi
9 Haziran
The Flash
23 Haziran
Guardians of the Galaxy Vol.3
5 Mayıs
Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One
14 Temmuz
Barbie
21 Temmuz
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