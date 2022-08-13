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2023 yılında vizyona girecek iddialı filmler

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Yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran ve merakla beklenen güçlü filmler beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 2023 yılında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak ve vizyon tarihi belli olan yapımlar...
2023 yılında vizyona girecek iddialı filmler

Merakla beklenen güçlü filmler beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında izleyiciyle buluşacak filmlerin tarihleri belirlendi.

6 Ocak

Demir Kadın Neslican

27 Ocak

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

17 Şubat

Aquaman ve Kayıp Krallık

17 Mart

John Wick: Chapter 4

24 Mart

Super Mario Bros: The Movie

7 Nisan

Spider-Man: Across the Spider-Verse

2 Haziran

Transformers: Canavarların Yükselişi

9 Haziran

The Flash

23 Haziran

Guardians of the Galaxy Vol.3

5 Mayıs

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

14 Temmuz

Barbie

21 Temmuz

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