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2023’ü Yeni Umutlarla Karşıladık…Girne’de Meydana Gelen Kaza Dışında Ülke Genelinde Olumsuzluk Yaşanmadı

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2023’ü Yeni Umutlarla Karşıladık…Girne’de Meydana Gelen Kaza Dışında Ülke Genelinde Olumsuzluk Yaşanmadı
2023’ü Yeni Umutlarla Karşıladık…Girne’de Meydana Gelen Kaza Dışında Ülke Genelinde Olumsuzluk Yaşanmadı

2023’ü yeni umutlarla karşıladık. BRTK ailesi olarak, sizlere huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz. Yetkililer ve polisin aldığı önlemler sonucunda, dün akşam Girne’de meydana gelen trafik kazası dışında ülke genelinde büyük bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yeni umutlarla, 2023’ü karşıladık…

Polis ve Belediyeler, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Bazı vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşılamayı tercih ederken bazı vatandaşlar ise oteller ve eğlence mekanlarında yeni yıla merhaba dedi.

Polis basın subaylığı Girne’de bir yayanın yaralandığı kaza dışında ülke genelinde bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 00:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

87 yaşındaki Erdoğan ÖZİKİZ yönetimindeki salon araç ile yolu yaya olarak geçen Yaşar AKTAĞLI’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 36 yaşındaki Yaşar AKTAĞLI kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesine sevk edilerek yoğum bakım servisinde müşahede altına alındı.

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