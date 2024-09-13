2024-2025 Eğitim Yılı İçin Trafik Güvenliği Uyarısı

2024-2025 öğretim yılı, ülkemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 16 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bu tarihten itibaren, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışının yoğunlaşması bekleniyor. Polis Genel Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerine polis görevlendirerek gerekli emniyet ve trafik tedbirlerini almış bulunuyor.

Velilerden Trafik Duyarlılığı Çağrısı

Velilere, çocukların trafik güvenliği konusunda aile içi eğitimin önemine dikkat çekilerek, çocukları okula bırakırken veya okuldan alırken araç yoğunluğuna dikkat etmeleri hatırlatıldı. Araçların okul giriş-çıkış kapıları önüne park edilmemesi ve trafikte çocukların hayatını tehlikeye atacak sürüşlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Sürücülere Dikkat Çekildi

Sürücülerden, özellikle okul bölgelerinde dikkatli olmaları ve öğrencilerin davranışlarını takip etmeleri istendi. Park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola çıkabileceği düşünülerek, sürüş hızının azaltılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, araçların yaya geçitlerine veya köşe başlarına park edilmemesi ve yolcu indirirken dikkatli olunması tavsiye edildi.

Toplu Taşıma Araçları İçin Güvenlik Önlemleri

Toplu taşıma araç sürücülerinin, trafik kurallarına uyması ve öğrencileri güvenli bir şekilde okula taşımakla sorumlu olduğu hatırlatıldı. Otobüslerin durmadan yolcu indirmesi engellenmeli, otobüs kapıları kapalı tutulmalıdır. Ayrıca, yolcu indirirken her zaman sol taraftaki kapı kullanılmalı ve öğrencilerin araçtan indiğinden emin olunduktan sonra hareket edilmelidir.

Öğrencilere Güvenli Davranışlar Hatırlatıldı

Öğrencilere, yolda yürürken dikkatli olmaları, kaldırımda yürümeleri ve kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmaları gerektiği hatırlatıldı. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitleri ve polis noktaları tercih edilmeli, ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Araçlardan inerken sol taraftaki kapılar kullanılmalı ve araç içindeyken dikkatli olunmalıdır.

Öğretmenler ve Okul İdarelerine Öneriler

Öğretmenlerin, öğrencilerine trafik kurallarını öğretmeleri ve bu bilgilerin eğitimlerinde katkı sağlaması gerektiği ifade edildi. Okul idarelerinin de, öğrencilerin güvenli giriş-çıkışlarını sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.

Trafikte herkesin kurallara uyma ve saygı gösterme sorumluluğu ile üzücü olayların önlenebileceği hatırlatılarak, güvenli ve kazasız bir eğitim yılı temenni edildi.

PGM - Trafik Müdürlüğü