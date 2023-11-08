  • BIST 7919.99
  • Altın 1804.334
  • Dolar 28.5147
  • Euro 30.486
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

2024 bütçesi komitede görüşülmeye başlanıyor

» »
2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, bugünEkonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeyebaşlanacak
2024 bütçesi komitede görüşülmeye başlanıyor

Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edecek. Ardından, Tasarı’nın bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Tasarı madde madde görüşülecek. Bütçe görüşmelerinde 9 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi, 10 Kasım Cuma ise Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek. 14 Kasım Salı günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak. Bütçe görüşmeleri, 16 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların; 17 Kasım Cuma Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ayrıca Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün bütçeleri ile devam edecek. 20 Kasım Pazartesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’nun bütçeleri ele alınacakken; 21 Kasım Salı günü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Mahkemeler ve Yüksek Yönetim Denetçisinin Ombudsman) bütçeleri görüşülecek. 24 Kasım Cuma günü Hukuk Dairesi Başsavcılık), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın; 28 Kasım Salı Sayıştay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ve Türk Ajansı Kıbrıs’ın TAK) bütçeleri görüşülecek. 29 Kasım Çarşamba günü ise Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Bu yıl Meclis’e 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi olarak sunulan bütçede, 78 milyar 712 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir ve 6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörülüyor.

DAÜ ve TÜK ise 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi içerisinde rakamsal olarak yer almıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik ve Alevkayası bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak08 Kasım 2023 Çarşamba 08:20
  • “Bütçe görüşmesinde herhalde muhalefetin yerine ben konuşacağım”07 Kasım 2023 Salı 22:15
  • ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ bilgilendirme toplantısı gerçekleşti07 Kasım 2023 Salı 19:43
  • TDP'de değişim başladı... Gençlik Örgütü kongresinde yeni eş başkanlar seçildi07 Kasım 2023 Salı 17:44
  • KKTC 'de nüfusun %15'î yoksulluk yaşıyor!07 Kasım 2023 Salı 17:31
  • Nöbetçi Eczaneler 07 Kasım 2023 Salı07 Kasım 2023 Salı 17:29
  • "Cadı Avı" devam ediyor... Toplam 9 eczacı tutuklandı!07 Kasım 2023 Salı 17:25
  • Limanların özelleştirilmesi... Berova: Yaklaşık bir yıllık süremiz var07 Kasım 2023 Salı 16:20
  • Arıklı: Liman işçileri meselesi benim en büyük yaralarımdan biridir07 Kasım 2023 Salı 16:18
  • Tarım Dairesi sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı07 Kasım 2023 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti