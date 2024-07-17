2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

“2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar” bugün TC Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne TL cinsinden 13.500.000.000 TL’nin hibe yardımı ve 2.400.000.000TL’ye kadar olmak üzere ABD dolar cinsinden kredi yardımı yapılması kararlaştırıldı.
Kararda, yapılacak hibe ve kredi yardımlarının altyapı, reel sektör projelerinde, reform, kamu sektörü ve savunma alanında kullanılması bilgilerine yer verildi.
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