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SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

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Yeryüzünün 1 numaralı spor organizasyonu tamamlandı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Stade De France’da yapılan kapanış töreniyle son buldu. Törende Türkiye’nin bayrağını milli sporcular Taha Akgül ile Buse Naz Çakıroğlu taşıdı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Fransa’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi.

Stade De France’da yapılan kapanış seremonisi büyük bir ilgiyle takip edildi. 80 bine yakın seyircinin yerinden izlediği tören 150’den fazla ülkede de canlı yayınlandı.

Kafileler, stadyumda yürüyerek sporseverleri selamladı.

Kapanış seremonisinde ay yıldızlı bayrağımızı milli sporcular Taha Akgül ile Buse Naz Çakıroğlu taşıdı.

Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonunda dereceye giren sporcular için gerçekleştirildi.

Sifan Hassan madalya törenine başörtüsüyle çıktı

Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonda dereceye giren ilk 3 sporcu için statta gerçekleştirildi.

Bu kategoride altın madalya kazanan Etiyopya asıllı Hollandalı Sifan Hassan, törene başörtüsüyle çıktı.

Fransa, sporcularının açılış törenine başörtüsüyle katılmasını yasaklamıştı.

Olimpiyat bayrağı ABD’ye teslim edildi

Görsel şovların sergilendiği törende olimpiyat bayrağı da, 2028 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak ABD’ye teslim edildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyat bayrağını Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’e verdi.

Görkemli tören, havai fişek ve ışık gösterileriyle son buldu.

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