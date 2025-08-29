  • BIST 11290.33
2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr

KKTC Merkez Bankası, 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayınladı.
2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr

Rapora göre, Banka 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr elde ederken, aktif toplamı bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,9 artarak 153 milyar 449 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

Banka’dan yapılan açıklamada, şeffaflık ve hesap verebilirliğin gereği olarak hazırlanan raporun, Merkez Bankası’nın web sitesinde (www.kktcmerkezbankasi.org) yayınlandığı belirtildi.

Elektronik Ödeme Sistemi kesintisiz hizmete açıldı

KKTC Merkez Bankası 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Banka tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Ödeme Sistemi (EOS), 2024 yılında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırıldı.

Böylece banka müşterilerinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de para transferi yapabilmesine imkân tanındı. Ayrıca, nakit kullanımının azaltılması amacıyla, EOS üzerinden yapılan para transferlerinde bankaların müşterilerden alabileceği ücretlere üst sınır getirildi.

Konut ve tarım kredilerinde destek

Merkez Bankası, desteklenmesi öngörülen alanlarda düşük faizli kredi paketlerini sürdürdü. Bu kapsamda, ilk defa konut alacak kişilere destek olunması amacıyla oluşturulan “II. İlk Evim Konut Kredisi Paketi” kapsamında 400 milyon TL, ülkedeki tarımsal ve hayvansal üretimin kapasitenin artırılması amacıyla oluşturulan “Tarımsal Mekanizasyon Kredisi Paketi” kapsamında ise 68 milyon TL tutarında kredi kullandırıldı.

Personel sayısı arttı

2024 yılı sonu itibarıyla KKTC Merkez Bankası’nda toplam 124 personel görev yaptı. Personelin 112’si kadrolu, ikisi Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası çerçevesinde istihdam ve 10’u geçici personel statüsünde görev yaptı. 2023 yılında 117 olan personel sayısında artış yaşandı. Yıl içinde dört personel emekliye ayrılırken, dördü kadrolu, yedisi geçici olmak üzere 11 yeni personel işe başladı. Eğitim faaliyetleri kapsamında çevrim içi, yüz yüze ve yurt içi programlara toplam 49 personelin katıldığı kaydedildi.

Banka karında önceki yıla göre yüzde 29,5 artış

2024 yılsonu itibarıyla Banka bilançosu aktif toplamı, önceki yıla göre yüzde 42,9 artarak 153 milyar 449 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.  2023 yılı bilançosu aktif toplamının yüzde 95,7’sini oluşturan nakit değerler, bankalardan alacaklar ve menkul değerler, 2024 sonunda yüzde 93,2 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın 2024’teki karı bir önceki yıla göre yüzde 29,5 artışla 6 milyar 850 milyon 900 bin TL’ye ulaştı.

 

