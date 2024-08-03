2024 YKS tercih süresi yarına kadar uzatıldı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 2024 YKS tercih süresinin yarına kadar uzatıldığını belirterek, KKTC uyruklu olup ortaöğretimini Kıbrıs’ta tamamlayan tüm A level sonuçlarına sahip öğrencilerin TC üniversitelerine başvurabildiğ

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 2024 YKS tercih süresinin yarına kadar uzatıldığını belirterek, KKTC uyruklu olup ortaöğretimini Kıbrıs’ta tamamlayan tüm A level sonuçlarına sahip öğrencilerin TC üniversitelerine başvurabildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm öğrencilerin TC üniversitelerine başvuru yapmasını desteklediklerini ifade eden Çelebi, “Öğrencilerimizin tercih ettikleri üniversitelere kabul alabilmeleri yönünde her türlü danışmanlığı ve desteği sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi üniversite tercihleri ve yerleştirmelerle ilgili açıklama yaptı. Çelebi, son günlerde birçok platformda YKS tercihleriyle ilgili sorulara cevap verdiklerini ancak konunun daha iyi anlaşılması için yeniden açıklama gereği duyduklarını belirtti.