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2024’e Sanatsal Veda: Yılın Son Kurdelası 26 Aralık’ta Kesilecek!

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20 ödüllü akademisyen sanatçının 50 eserini bir araya getirecek “Güzel Sanatlar Aralık Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 26 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.
2024’e Sanatsal Veda: Yılın Son Kurdelası 26 Aralık’ta Kesilecek!

20 ödüllü akademisyen sanatçının 50 eserini bir araya getirecek “Güzel Sanatlar Aralık Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 26 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Yıl içerisinde 20’ye yakın sergiye ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi, 2024’ü sanatla uğurlamaya hazırlanıyor. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin ödüllü akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Aralık Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak. 26 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleşecek sergi açılışı, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yapılacak.

2024’ün son sergisi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 468’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Aralık Yıl Sonu Sergisi”; heykel, seramik ve baskı resim gibi farklı sanat dallarından 50 seçkin eseri bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün’nün gerçekleştireceği sergi; 21 Ocak 2025’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Ev sahipliği yaptığı müzeleri ve açılışını yaptığı sergiler, sanatı; Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün vazgeçilmez bir parçasına dönüştürüyor.

Müzeleri ve yıl boyunca açılışını yaptığı sergileri ile sanatın, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “2024 boyunca düzenlediğimiz yaklaşık 20 sergi ile sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü toplumla paylaşma hedefimizi sürdürdük. ‘Güzel Sanatlar Aralık Yıl Sonu Sergisi’ ise bu çabalarımızın bir özeti niteliğinde. Sergide yer alan eserler, farklı sanat dallarının zenginliğini ve çeşitliliğini bir araya getirerek sanatın evrensel diline bir kez daha dikkat çekiyor” ifadesini kullandı. “Eserlerimizde hayat bulan bu yaratıcılık, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 468’inci sergisi olarak sanat tarihine bir iz bırakacak. 2024’e sanatla veda ederken, sanatseverleri bu özel serginin açılışına davet etmekten onur duyuyorum” ifadesini kullandı.

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