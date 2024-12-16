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2024'te 9 bin 448 kişi sınır dışı edildi

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Rum polisinin dün sabaha yakın gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde kaçak olduğu belirlenen 35 yabancının tutuklandığı belirtildi.
2024'te 9 bin 448 kişi sınır dışı edildi

Rum polisinin dün sabaha yakın gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde kaçak olduğu belirlenen 35 yabancının tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta yasa dışı kalan üçüncü ülke uyruklu 35 kişiyi tutukladığını yazdı. 

Bahse konu 35 kişinin ülkelerine geri gönderilmesi işlemlerinin başlatıldığını yazan gazete, 2014 yılında bugüne kadar ülkesine geri gönderilen veya sınır dışı edilenlerin sayısının da 9 bin 448 olduğunu belirtti.

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