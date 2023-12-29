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2024'te ülke tanıtımına para akacak!

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Gençlik Bakanlığının yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 2024 yılında yapacağı harcamaların, söz konusu bakanlık bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonund
2024'te ülke tanıtımına para akacak!

Buna göre, Ocak ayında Hollanda’da düzenlenecek Vakantiebeurs 2024 Turizm Fuarı için 36 metrekarelik stand kurulum ücreti olan 58 bin 795 sterlin, bu fon tarafından karşılanacak. 

HOLLANDAYine Ocak ayı içerisinde İtalya’da gerçekleşecek Dünya Rehber Birlikleri Federasyonu konvansiyonuna katılım için de 200 bin TL uçak bileti ve konaklama gideri ayrıldı. 

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Mart ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan ITB 2024 Berlin Fuarı içinse 143 metrekarelik stand için ükurulum ücreti olarak 47 bin 127 Euro ödenecek.

BERLİN

 

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