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2025'e kadar astımlı hasta sayısı 500 milyona ulaşabilir

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Rusya Halk Ulusal Tıp Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doçent Doktor Dmitry Polyakov’un açıklamalarına göre, dünyada yaklaşık 360 milyon kişi astım hastalığıyla mücadele ediyor.
2025'e kadar astımlı hasta sayısı 500 milyona ulaşabilir

Rusya Halk Ulusal Tıp Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doçent Doktor Dmitry Polyakov’un açıklamalarına göre, dünyada yaklaşık 360 milyon kişi astım hastalığıyla mücadele ediyor.

Araştırmalara göre, 2025'e kadar astım hastalığına 100-150 milyon kişinin daha yakalanacağı öngörülüyor.

Doç. Dr. Dmitry Polyakov, maruz kalınan risk faktörlerine karşı astım tedavisinde yaşam tarzı değişikliğinin destekleyici bir unsur değil, ana odak haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Polyakov, risk faktörlerine karşı mücadele edilmesi ve bu faktörlerin tamamen veya kademeli olarak ortadan kaldırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Dünyada yaklaşık 360 milyon kişinin mücadele ettiği bronşiyal hastalıkların oluşmasında genetik yatkınlık, cinsiyet, obezite gibi faktörlerin yanı sıra alerjenler, bakteri veya virüs gibi enfeksiyöz ajanlar ve olumsuz mesleki faktörler, dizel motorlarda ve tütün ürünlerinde yanma sonucu ortaya çıkan duman gibi dış faktörler de etkili oluyor.

 

"Hastalığın azaltılmasını adım adım başarmak zorundayız."

Hastalığın azaltılmasını adım adım başarmak zorundayız diyen Dmitry Polyakov, ayrıca çalışanların sağlığına doğrudan ve dolaylı etki edebilecek çalışma ortamındaki dış faktörlerin de ortadan kaldırılmasının, düzenli beslenmenin, doktor kontrolünde gerçekleştirilecek tedavilerin, temiz havada yürüyüşün, düzenli egzersizin ve aynı zamanda pasif ve aktif sigara içiciliğinden uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Polyakov, sözlerine şöyle devam etti: “Alerjenlerle temastan mümkün olduğunca kaçının veya sınırlayın. Alerjik hastalıkların ve solunum yolu enfeksiyonlarının zamanında tanı ve tedavisi önemlidir. Sigaradan kaynaklanan zararın azaltılmasında en iyi seçenek tütün ürünlerini hiç kullanmamak veya tamamen bırakmaktır, ancak nikotin tüketiminin tamamen bırakılması mümkün değilse, riski azaltılmış ürünler kullanılmalıdır. Bu noktada hekimler de, risk faktörlerini dengelemenin önemini hastalarına açıklamak için zaman ayırmalılar.

Örneğin, hasta sigarayı bırakmak için önerilen ilaç tedavileriyle ilgilenmiyorsa, yakmadan tütünü ısıtarak nikotin salınımı sağlayan ürünler konusunda hastalarını bilgilendirmeliler."

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