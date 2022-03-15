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2030 yılına kadar 1 milyar insan obez olacak

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2030 yılına kadar 1 milyar insan obez olacak
2030 yılına kadar 1 milyar insan obez olacak

Dünya Obezite Federasyonu, Dünya Obezite Günü kapsamında yeni bir rapor yayımladı.

Raporun bulgularına göre 2030 yılına kadar dünya çapında 1 milyar kişinin obez olacağı belirtildi.

‘Gelecek pandemi’ olarak adlandırılan obezite ile ilgili kuruluş, 2030 yılında 2010’daki rakamın 2 katına çıkacağının altını çizdi.

150'den fazla küresel sağlık uzmanı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezitenin 2025 yılına kadar 2010 seviyelerinde yükselişini durdurmak için belirlenen hedeflere ulaşmak için acil ve kapsamlı eylem planı çağrısında bulundu.

Yayımlanan raporda, "Uzun süredir hepimiz obezite konusunda başarısız olduk ve nesiller boyu yanlış anlaşılmaya, parçalanmaya, yetersiz yatırıma ve obezitenin ve bundan etkilenenlerin damgalanmasına tanık olduk" ifadeleri yer aldı.

Son yayımlanan Dünya Obezite raporunda ise, yalnızca Avrupa'da 2030 yılına kadar yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unun ve 5 ila 9 yaş arasındaki altı çocuktan birinin obez olmasının beklendiği vurgulandı.

En çok etkilenecek ülkeler arasında ise, yetişkinlerin üçte birinden fazlasının etkilendiği Türkiye, Birleşik Krallık ve İrlanda yer alıyor.

İsviçre, Finlandiya ve Norveç ise obeziteyi önlemeye ve bunlarla başa çıkmaya en hazırlıklı ülkeler olarak sıralanıyor.

Dünya Obezite Federasyonu Bilim Direktörü Olivia Cavalcanti, Avrupa'nın bir bütün olarak sağlık hizmetlerine erişimi sayesinde bu zorluk için iyi donanımlı olduğunu söylerken, "Obezitenin aslında kronik, tekrarlayan, çok faktörlü bir hastalık olduğu ve yalnızca bireysel seçimlerin veya tembelliklerin sonucu olmadığı konusunda daha fazla farkındalık var" dedi.

DSÖ, yetişkinler için obeziteyi vücut kitle indeksinin (BMI) 30'a eşit veya daha büyük olması olarak tanımlıyor.

Araştırmalar, paketlenmiş atıştırmalıklar, mikrodalgada pişirilebilen yemekler ve fast food yemekleri gibi aşırı işlenmiş gıdaların oynadığı kilit rolün yanı sıra, obezite ile ilişkili yüzlerce gen tanımlamıştı.

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