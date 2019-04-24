Lil Dub'ı yüzünü ve kimliğini gizlememesinin yanı sıra diğer zaman yolcularından ayıran bir özelliği de söylediklerini kanıtlayabilmek için ortaya attığı iddia. Öyle ki 2036'dan geldiğini iddia eden bu adam beklentiyi oldukça üst düzeye taşıdı.

Gelecekten geldiğini iddia eden kişilerin sayısının hızla arttığı şu günlerde ortaya çıkan son kişi sanal alemde yankı uyandırdı. Ne yüzünü, ne de kimliğini gizleme ihtiyacı duyan Lil Dub isimli genç, sosyal medyada tartışma konusu oldu.