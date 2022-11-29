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206 Bin 928 seçmen oy kullanacak!

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimlerinde oy kullanabilecek 206 bin 928 vatandaşlın olduğunu kaydetti.
206 Bin 928 seçmen oy kullanacak!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimlerinde oy kullanabilecek 206 bin 928 vatandaşlın olduğunu kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, Haber Kıbrıs Web TV ekranlarında Selda İçer’in konuğu oldu.

Şefik, yerel yönetim seçimlerinde 206 belediye meclis üyesi koltuğu bulunduğunu bu sayının geçen seçimlere göre azaldığını belirtti. Şefik bu sayının 260’dan 206’ya indiğini belirtti. Sandık sayını da ifaden eden Şefik bu rakamın 768 olduğunu kaydetti. Şefik, 25 Aralık’taki seçimlerde belediye başkanlığı için en geç saat 24.00’de kesin olmayan sonuçları duyurmayı beklediklerini belirtti. Mevcut seçim yasasında yenilenmesi gereken maddeler olduğunu kaydeden Şefik, bunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Şefik, bu konuda Mart ayı içerisinde 3 buçuk sayfadan oluşan değişmesi gerektiğine inandıkları noktaları içeren bir öneriyi siyasi partilere sunduklarını açıkladı. Şefik, “Yasa maddeleri orada dururken kimse bizden bunun dışında davranmamızı beklemesin. Kural kuraldır, bunu esnetmemiz söz konusu değildir. Tüm adayların ve seçmenlerin bu kurallar çerçevesinde hareket etmesini bekliyoruz” diyen Narin Şefik, seçim sonuçlarının yayınlanması ile ilgili de yasa ne öngörüyorsa onun uygulanacağını belirtti.

 

“Yer değişikliği için 6299 başvuru var”

Bu seçimlerde seçmenlerin yer değişikliği ile ilgili 6299 başvuru olduğunu bunun da ciddi bir rakam olduğunu ifade eden Şefik, bu başvuruların titizlikle incelenip itirazlar da görüşüldükten sonra gerekenin yapılacağını söyledi. Seçim sonuçlarının erken belirlenmesi ile ilgili elektronik oy verme sisteminin gündeme geldiğini, bu sistemin karmaşık ve pahalı bir sistem olduğuna dikkat çeken Şefik bu konuda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

 

"2023’de illaki bir ara seçim olacak"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2023 yılı içerisinde 2022 yılında yapılamayan ara seçimlerin yapılması için kendilerinin Nisan ayında talepte bulunacağını kaydetti. Şefik “bu seçimler illa ki 2023 yılı içerisinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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