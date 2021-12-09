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208 Pozitif Vaka

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208 Pozitif Vaka
208 Pozitif Vaka

''Toplam 14.469 test yapıldı, 167'si yerel, 208 pozitif vakaya rastlandı, 400  kişi taburcu edildi.''

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.469 olup, 167’si yerel 208 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 167 kişi ise yerel vakadır.

48 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

9 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.469

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 208

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 167

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.286.632

Toplam Vaka Sayısı: 31.271

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.358

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2799

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2701

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3847

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 587

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7026

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.893

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