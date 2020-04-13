  • BIST 96.522
  • Altın 368,675
  • Dolar 6,7850
  • Euro 7,4025
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı KKTC’ye nakil için bekliyor

» »
20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı KKTC’ye nakil için bekliyor
20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı KKTC’ye nakil için bekliyor

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, bunlardan 20’den fazlasının naaşının Kuzey Kıbrıs’a getirilmek üzere morglarda bekletildiği ve bir taşıma şirketinin girişimlerine rağmen nakil işleminin korona virüs tedbirlerine takıldığı öğrenildi.

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, güvenilir kaynaklar bu rakamın çok daha yüksek olduğu kanaatinde... İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri zayıf olan veya Londra dışında yaşayan başka Kıbrıslı Türklerin de covid-19’a yenik düştüğüne ancak bu durumdaki kişilerin açıklanan rakama eklenmediğine kesin gözüyle bakılıyor…

Naaşlar tedbirlere takıldı

Öte yandan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 Kıbrıslı Türkün bir kısmının defin işlemlerinin İngiltere’de gerçekleştiği ancak 20’den fazla kişinin naaşının Kuzey Kıbrıs’a getirilmek istendiği öğrenildi. Bir taşıma şirketinin söz konusu naaşları KKTC’ye getirmek üzere girişim yaptığı ancak bu girişimin korona virüs tedbirlerine takıldığı kaydedildi.

Atakan: “Yakın bir gelecekte cenazelerin getirilmesi mümkün değil”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise cenazelerin ülkeye getirilmesinin yakın bir gelecekte mümkün olmadığını ifade etti. Atakan, “Herhangi bir cenaze ülkemize getirilmedi tabiî ki yakınlarını kaybedenlerin bu hassasiyetini anlıyorum ama bu cenazelerin ülkeye gelmesi için tüm bu kaos ortamının yatışması, normale dönmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: “Hükümeti anlamak mümkün değil”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:13
  • Haksen: “Hükümet pandemi krizini her anlamda iyi yönetemedi”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:10
  • Tatar:‘’Gerekirse, iç borçlanmaya da gidilecek”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:09
  • Bakanlar Kurulu toplandı13 Nisan 2020 Pazartesi 15:41
  • KITREB: “Turizm ve hizmetleri Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor”13 Nisan 2020 Pazartesi 15:40
  • İzcan: “Tarihin çöplüğünü boylamış düşüncelere kıbrıs’ta yer yok”13 Nisan 2020 Pazartesi 15:36
  • Tatar: Güney'den ilaca ihtiyacımız yoktur13 Nisan 2020 Pazartesi 15:23
  • Olsan Oran'dan Geçitkale Belediye Başkanına cevap geldi13 Nisan 2020 Pazartesi 15:17
  • Pandemi Hastanesi projesi hazır13 Nisan 2020 Pazartesi 14:42
  • Tatar:Covid-19’la ilgili testlerin artırılması yönünde çalışmalar var13 Nisan 2020 Pazartesi 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti