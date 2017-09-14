20’nci Türksoy Opera Günleri KKTC konseriyle tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve TC Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri’nin 20’ncisi, dün KKTC konseri ile tamamlandı.

Bu yıl 11 Eylül’de İstanbul konseri ile başlayıp Girne Bellapais Manastırı’nda sona eren 20’nci Türksoy Opera Günleri Konseri’nin KKTC ayağı, haziran ayında hayatını kaybeden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sanat Programı Yapımcısı Hakan Çakmak’a ithafen gerçekleşti.

Gecede, KKTC’den Opera Sanatçısı Laden İnce ile Türksoy üyesi ülkeler; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den gelen opera sanatçıları sahne aldı.

Kıbrıslı sanatçı Laden İnce, Azerbaycan’dan Çınara Şirinova, Türkiye’den Dilruba Akgün, Kazakistan’dan Jupar Gabdullina, Azerbaycan’dan Çinara Abdullina, Kazakistan’dan İlyas Artagaliev, Kırgızistan’dan Elnura Samarbekova çeşitli eserleri seslendirdi.

Gecede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp ve TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov’u temsilen Güler Fedai, Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’a plaket ve anı objesi sundu.

Konseri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, TÜRKSOY’u temsilcisi Güler Fedai yanında kalabalık sayıda bir izleyici kitlesi izledi.

FEDAİ: “HAKAN ÇAKMAK’A İTHAF EDİYOR OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

TÜRKSOY temsilcisi Güler Fedai konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türk dilini konuşan ülkeler arasında kültür ve sanat alanında değerli projelere imza atan uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un, Türk Dünyası opera sanatını sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Fedai, Türksoy’un teşkilata üye ülkelerin sanatçılarını her yıl KKTC’de bir araya getirerek Türk Dünyası’nın kendine özgü ses ve renklerini, müziğin evrenselliğini tanıtıp, opera sanatını sanatseverlerin beğenisine sunduğunu kaydetti.

20’nci TÜRKSOY Opera Günleri’ni bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kültür sanat programları yapımcı ve sunucusu merhum Hakan Çakmak’a ithaf ediyor olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Fedai, bu vesileyle KKTC kültür ve sanat etkinliklerini kayıt altına alıp, arşivleyip kamuoyuna ulaştırılmasına katkılar sağlayan Çakmak’ın hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

BEROVA: “ÖNEMLİ BİR SANAT ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği ile çok önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Türk dilini konuşan ülkeler arasında KKTC olarak yer almaktan gurur duyduklarını belirten Berova, bu güzel sanat olayını Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve TC Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

20. TÜRKSOY Opera Günleri’nin bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sanat Programı Yapımcısı Hakan Çakmak’a ithafen gerçekleştiğini belirten Berova, Çakmak’ı genç yaşta yitirmenin üzüntüsü yaşadıklarını dile getirdi.