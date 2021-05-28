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20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

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"Toplam 7666 test yapıldı, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi" 
20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 

6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1 


Lefke 

Gemikonağı-1 

28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 20 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877 

Toplam Vaka Sayısı: 7177  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294

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