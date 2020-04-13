Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların evlerinde olduğu ve internet ile sosyal medyanın oldukça yoğun kullanıldığı bu dönemde sosyal medya hesaplarında haftalık etkinlik programları yapıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, bu kapsamda evde olunan süreci daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak için hazırlanan programlar LTB sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

13-19 Nisan haftasında Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği iş birliğinde fiziksel aktivite, İzel Seylani, Bikem Tunar ve Çağıl İşgüzar’in evden canlı konserleri ile Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu konseri, Uzman Dr. Nevzad Denerel’den yeni tip korona virüsü ve egzersiz konusunda sağlıklı bilgiler, Merve Berova ile çocuklar ve aileler için evde etkinlikler, Evrensel Çocuk Hakları Derneği iş birliği ile Hanife Tayyareci’den Evden Eve Hikayeler ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarının seslendirdiği sesli kitaplar yer alıyor.

“Evde Kal, Güvende Kal, Sağlıkla Kal” felsefesi çerçevesinde hem çocuklara, hem yetişkinlere yönelik hazırlanan sosyal medya aktiviteleri şöyle:

13 Nisan Pazartesi saat 21.00’de; Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | İzel Seylani Canlı Konseri, 14 Nisan Salı saat 10.30; Spor Evinde, Sağlığın Yerinde | Çocuklar için Temel Egzersiz, saat 16.30; Çocuklar ve Aileler için Evde Etkinlikler, saat 21:00’de; LBO Türkü Türkü Filmlerimiz Konseri (Halk Müziği Korosu).

15 Nisan Çarşamba; saat 10.30’da; Sesli Kitap | Melihat Beşe Günalp - Kurnaz Karganın Oyunu, saat 14.30’da Sağlıklı Bilgiler | Uzman Dr. Nevzad Denerel, saat 21.00’de; Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Bikem Tunar Canlı Konseri. 16 Nisan Perşembe saat 17.00’de Evrensel Çocuk Hakları Derneği iş birliği ile Evden Eve Hikayeler | Hanife Tayyareci, 17 Nisan Cuma saat 10.30’da Evde Kal, Hareketli Kal | K.T. Fizyoterapistler Birliği iş birliğinde Fiziksel Aktivite. 18 Nisan Cumartesi, saat 10.30’da Sesli Kitap | Melek Erdil - İnatçı Keçi. 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Çağıl İşgüzar Canlı Konseri.