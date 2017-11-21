21.11.2017 tarihli Detay'ın manşeti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) dün toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 7 Ocak tarihinde gerçekleşecek genel seçimlerine yönelik milletvekilliği aday adaylığı listesi kabul edildi.

Gece geç saatlere kadar süren toplantının ardından altı bölgede onaylanan adayların listesi açıkladı. Dün gece parti meclisi tarafından onaylanan aday listesinin 26 Kasım Pazar Günü gerçekleşecek toplantıda üyelerin onayına sunulacağı da parti tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı. TDP’nin aday listesinde yer alan isimler ise şöyle:

LEFKOŞA

Adnan Eraslan (Okul müdürü)

Asım İdris (Eğitimci)

Barış Erkmen (Finans Uzmanı)

Av. Boysan Boyra (Avukat)

Bülent Kılıçoğlu (Satış Pazarlama Müdürü)

Çelen Çağansoy (Radyo Programcısı)

Dağdoğan Sadrazam (Emekli astsubay)

Yrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel (Akademisyen)

Evrim Hınçal (İş insanı)

Av. Mine Atlı (Avukat)

Mustafa Erk (Uzman Veteriner)

Dr. Suphi Hüdaoğlu (Doktor)

Tekin Birinci (Lisanslı Futbol Temsilcisi-Turizmci)

Kontenjanlar

1- Cemal Gürsel Özyiğit (Eğitimci, TDP Genel Başkanı)

4- Dr. Özlem Gürkut (Doktor)

5- Dr. Halil Hızal (Doktor)

MAĞUSA

Ahmet Denizer (Gayrımenkul Yatırım-Proje Danışmanı)

Ece Balcı (Mimar)

Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara (Akademisyen)

Hüseyin Angolemli (Emekli Öğretmen)

İlknur Işıl Türkmen (Öğretmen)

Av. Seyit Ahmet Güler (Avukat)

Taçam Gökbörü (Esnaf)

Ümit Emin (Pazarlama Müdürü)

Ümit Karagözlü (Memur)

Yasemin Çobanoğlu (Çevre Mühendisi)

Yeşim Dede (Öğretim Görevlisi)

Kontenjanlar

3- Doç. Dr. Mürüde Çelikağ (Akademisyen)

6- Barış Başel (Sosyal Hizmet Uzmanı)

GİRNE

Av. Ayşe Öztabay (Avukat)

Elmas Tokay (Gazeteci)

Faize Sertel (Öğretmen)

Hamide Gül Dağkıran (Öğretmen)

Meral Başkal (Diyetisyen)

Sibel Karaca (Fizyoterapist)

Zeki Çeler (Siyaset Bilimci)

Ziya Egemen Sencer (Eczacı)

Kontenjanlar

3- İlkşen Varoğlu (Öğretmen)

4- Zafer Hüray (Emekli Astsubay)

İSKELE

Cemaliye Soğancı (Öğretim Görevlisi)

Erkut Yılmabaşar (İş İnsanı)

Hasan Bilgehan (Yazılımcı)

Yaşar Gündeğer (Mimar)

Kontenjan

2- Salim Özbolat (Öğretmen)

GÜZELYURT

Adnan Kemal İşbilir (Çiftçi)

Ayhan Salih Korel (Emekli Sosyal Hizmet Memuru)

Kamil Gilanlıoğlu (Esnaf)

Metin Ertop (Emekli Memur)

Kontenjan

2- Neşe Ertok (Öğretmen)

LEFKE

Cem Kızılgök (Esnaf)

Orhun Karagözlü (Emekli Polis Komutanı)