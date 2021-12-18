21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Yarbay İbrahim Şeker’in saat 8.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18.00’de de tekrarlanacak.

LEFKOŞA

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, Salı günü Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

İlk anma töreni, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak. Tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalanacak.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de Şehitleri Anma Programı da düzenlenecek. Tören saat 09.50’de saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak. Törende, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşma yapacak. Tören, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerin oratoryosu ile tamamlanacak.

ANMA TÖRENLERİNDE COVİD-19 KURALLARINA UYULMASI ZORUNLU OLACAK

“Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan edilen Corona Virüsü (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması zorunlu olacak.

AKM’DEKİ TÖRENE ADAPASS İLE GİRİLEBİLECEK

Duyuruya göre, 21 Aralık Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma programı kapalı ortamda olacağından salona aşı programlarını tamamlamış, Adapass'ı geçerli kişiler alınacak. Programı süresince maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma zorunluluğu olacak.

GAZİMAĞUSA

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek, Gazimağusa’daki tören saat 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Gün anısına konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak. Şehitliğin de ziyaret edileceği anma töreninde şehitler için dua da okunacak.

GİRNE

Girne Deniz Şehitliğindeki anma töreni saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunulacak. Saygı duruşu, saygı atışı, bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, konuşma ve şiir okunmasıyla sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde olacak. tören saat, 11.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Kaymakamlık adına günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapacak.

LEFKE

Lefke Kemal Özalper Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Tören, saygı atışı İstiklal Marşı ile Bayraklarımızın göndere çekilmesi, şehitlik özel defterinin imzalanması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiirleriyle tamamlanacak. Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.

İSKELE

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle İskele’de de tören düzenlenecek. Tören Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.

İskele’deki tören protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Törende öğrenciler şiir de okuyacak, şehitler için dua da okunacak.

Şehitliklere din görevlilerinin okuyacağı duaların yanı sıra 21 Aralık Salı günü KKTC genelindeki tüm Merkezi Camilerde, saat 11.49’da şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.

Posta Dairesi Müdürlüğü de, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle giden ve gelen posta gönderilerine, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” ibareli özel tarih damgası uygulayacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ DE ANILACAK

Öte yandan milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka İlçesi'ne bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar 23 Aralık Perşembe günü “Larnaka Şehitleri Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 10.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasının ardından, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilecek. Öğrenciler şiir okuyacak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu konuşma yapacak. Şehitler için dua da okunacak.

TÜRKELİ (AYVASIL) ŞEHİTLERİ İÇİN DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, 22 Aralık Çarşamba günü anılacak. Tören, saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşma yapacak.

KÜÇÜKKAYMAKLI ŞEHİTLERİ VE HÜSEYİN RUSO DA ANILACAK

Küçükkaymaklı Şehitleri, 25 Aralık Cumartesi günü Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 09. 00’da başlayacak. Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından şehit öğretmen Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde saat 09.30’da anma töreni düzenlenecek.