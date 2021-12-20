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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası başlıyor

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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası başlıyor

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Yarbay İbrahim Şeker’in 21 Aralık Salı günü saat 8.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18.00’de de tekrarlanacak.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törenin ardından, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de Şehitleri Anma Programı düzenlenecek.

Tüm ilçelerde yapılacak törenler “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık”  olarak ilan edilen koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

21 Aralık Salı günü KKTC genelindeki tüm Merkezi Camilerde, saat 11.49’da şehitler için Mevlid-i Şerif de okunacak.

Posta Dairesi Müdürlüğü de, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle giden ve gelen posta gönderilerine, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” ibareli özel tarih damgası uygulayacak.

Ayvasıl Şehitleri, 22 Aralık Çarşamba günü, milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka İlçesi’ne bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar 23 Aralık Perşembe günü, Küçükkaymaklı Şehitleri ise 25 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak… 

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