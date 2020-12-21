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21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Nedeniyle Değirmenlik'te Tören

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Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenlerin anıldığı “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamında bugün Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde tören yapıldı.
21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Nedeniyle Değirmenlik'te Tören

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenlerin anıldığı “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamında bugün Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde tören yapıldı.

Verilen bilgiye göre, saat 09.30’da çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni, Tank Teğmen Okan Çalışır tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Azra Karacin tarafından “Şehitler” adlı şiirin okunmasıyla devam etti.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin Tank Albay Ahmet Kibar tarafından imzalanmasının ardından son buldu

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