21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Nedeniyle Merkezi Camilerde Dua Edildi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için 21.12.2020 tarihinde (Bugün) Öğle Namazından önce aşağıda belirtilen merkezi camilerde mevlid okundu ve dua edildi.
- Gazimağusa Osman F. Polat Paşa Camii
- Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii
- Iskele Ümmü Haram Merkez Camii
- Iskele Dipkarpaz Camii
- Girne Nurettin Ersin Paşa Camii
- Girne Ağa Cafer Paşa Camii
- Girne Doğanköy Camii
- Girne Karaoğlanoğlu Yeni Camii
- Lefkoşa Hz. Ebu Bekir Camii
- Lefkoşa Sarayönü Camii
- Lefkoşa Arab Ahmed Camii
- Lefkoşa Göçmenköy Camii
- Lefkoşa Gönyeli Camii
- Güzelyurt Fatih Camii
- Lefke Orta Camii
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 18 Aralık Cuma günü de Cuma Namazından önce şehitlerimiz için dua edilmiştir
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