21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Nedeniyle Merkezi Camilerde Dua Edildi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için 21.12.2020 tarihinde (Bugün) Öğle Namazından önce aşağıda belirtilen merkezi camilerde mevlid okundu ve dua edildi.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için 21.12.2020 tarihinde (Bugün) Öğle Namazından önce aşağıda belirtilen merkezi camilerde mevlid okundu ve dua edildi.

Gazimağusa Osman F. Polat Paşa Camii

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii

Iskele Ümmü Haram Merkez Camii

Iskele Dipkarpaz Camii

Girne Nurettin Ersin Paşa Camii

Girne Ağa Cafer Paşa Camii

Girne Doğanköy Camii

Girne Karaoğlanoğlu Yeni Camii

Lefkoşa Hz. Ebu Bekir Camii

Lefkoşa Sarayönü Camii

Lefkoşa Arab Ahmed Camii

Lefkoşa Göçmenköy Camii

Lefkoşa Gönyeli Camii

Güzelyurt Fatih Camii

Lefke Orta Camii

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 18 Aralık Cuma günü de Cuma Namazından önce şehitlerimiz için dua edilmiştir