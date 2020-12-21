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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Nedeniyle Merkezi Camilerde Dua Edildi

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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için 21.12.2020 tarihinde (Bugün) Öğle Namazından önce aşağıda belirtilen merkezi camilerde mevlid okundu ve dua edildi.
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Nedeniyle Merkezi Camilerde Dua Edildi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için 21.12.2020 tarihinde (Bugün) Öğle Namazından önce aşağıda belirtilen merkezi camilerde mevlid okundu ve dua edildi.

  • Gazimağusa Osman F. Polat Paşa Camii
  • Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii
  • Iskele Ümmü Haram Merkez Camii
  • Iskele Dipkarpaz Camii
  • Girne Nurettin Ersin Paşa Camii
  • Girne Ağa Cafer Paşa Camii
  • Girne Doğanköy Camii
  • Girne Karaoğlanoğlu Yeni Camii
  • Lefkoşa Hz. Ebu Bekir Camii
  • Lefkoşa Sarayönü Camii
  • Lefkoşa Arab Ahmed Camii
  • Lefkoşa Göçmenköy Camii
  • Lefkoşa Gönyeli Camii  
  • Güzelyurt Fatih Camii
  • Lefke Orta Camii

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 18 Aralık Cuma günü de Cuma Namazından önce şehitlerimiz için dua edilmiştir

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