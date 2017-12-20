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21-25 Aralık şehitler haftası… Özgürgün: "unutmak mümkün değil"

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21-25 Aralık şehitler haftası… Özgürgün: "unutmak mümkün değil"
Özgürgün, adadaki var olma mücadelesi sırasında tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen trajik olayların üzerinden 54 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün yaşananların, Kıbrıs Rumlarının bu ülküden hâlâ vazgeçmediklerini gösterdiğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum – Yunan ikilisinin Adayı Yunanistan’a bağlama ENOSİS hayallerini gerçekleştirmek için, sayısız masum Kıbrıs Türkü katlettiğini, binlerce insanın köklerinden koparılarak göçe zorlandığını ve insanlık dışı bir katliama maruz kaldığını belirtti.

Özgürgün yayınladığı Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıs tarihine kazınan bu kara lekeyi Kıbrıs Türklerinin unutmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Özgürgün mesajında, “Bugün aradan 50 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, yürütülen müzakere süreçlerinde tüm iyi niyetli yaklaşımlar karşısında Rum zihniyetinin değişmediğine dünya kamuoyu önünde tekrar şahit olduk. Kıbrıs Türkü bugün sahip olduğu barış ve huzur ortamına kavuşmak adına büyük bedeller ödemiştir. Kıbrıs Türkü özgürlüğüne ve aydınlık günlere kavuşana değin verilen mücadeleleri, nereden nereye geldiğini hiçbir zaman unutmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kanı ve canı pahasına şehitlerin yapmış olduğu eşsiz katkının daima hatırlanacağını belirten Özgürgün, Anavatan Türkiye’den alınan güç ve destekle, şartlar ne olursa olsun, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin büyük bir kararlılıkla korunmaya devam edeceğini vurguladı.

Özgürgün şöyle devam etti:

“En asli görevimiz, özgür ve bağımsız devletimizi yaşatmak için canla başla çalışmak ve bizden sonraki nesillerin geçmişini bilerek yaşadıkları topraklarda güven içerisinde kökleşmelerini sağlamaktır.
        
21 Aralık 1963 Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, Kıbrıs Türk Halkı üzerinde derin izler bırakan tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu soykırım hareketinin bir daha asla yaşanmaması temennisiyle, vatan, millet sevgisiyle büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek Kıbrıs Türkleri’nin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor,  bu uğurda hizmet veren tüm kahramanlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.” 

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