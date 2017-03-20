21 – 27 Mart Haftalık Burç Yorumları

21 – 27 Mart Haftalık Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay Burç Yorumları

Koç Burcu:

Bu haftabaşı itibarıyla kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz, anlatacağınız bir döneme giriyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Zekanız her zamankinden fazla çalışacak. Mantığınızla hareket edeceksiniz. Yaratıcı fikirlerinizi dile getirmek ve konuşmak önemli olacak. Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir dönem olabilir. Sadece bu dönemde sadece kendinizden bahsetmemeye, bencilce ve biraz da abartılı cesaretle hareket etmemeye özen gösterin. Çarşamba günü önemli bir Ay tutulması olacak. Bu tutulma sizin ilişkiler ve evlilik alanlarınızı etkileyecek. Bu günlerde ilişkinizle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız. Mevcut birlikteliğinizde gerekli uzlaşmalar ve diplomasi yapılmazsa ilişkileriniz riske girebilir. Yine bu etki ortaklaşa işleriniz için de geçerli olabilir. Partnerinizin hayatında büyük değişimler ve olaylarda söz konusu olabilir. Başka bir şehre veya yere taşınma gibi bir planınız varsa bu size yaramayabilir zira bazı işlerinizde kısıtlamalar ve daralmalar söz konusu olacak. Yine evliliğinize, evlilik adımlarınıza, ilişkilerinize bu tutulma ve sonrasında çok dikkat etmelisiniz. Neyseki haftasonuna doğru işleriniz için yeni çıkışlar, hırslı yapınızla işlerinizi toparlama gibi durumlar söz konusu. Konuştuklarınızı uygulama aşamasına sokabilir, gerekli bilgiyi ve gücü kendinizde ve beraber çalıştığınız kişilerde bulabilirsiniz.

Cuma günü itibarıyla hem kariyer, hem de eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde olayları gözlemleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sıkıntı yaşarsanız bu olayların sizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmaya çalışın.

Boğa Burcu:

Bu hafta itibarıyla artık hem aşk hayatınızda, hem de parasal konularda işlerinizi geri plandan takip etmek isteyeceksiniz. Artık biraz dinlenmek, sağlık alanınıza özen göstermek, biraz daha geriden durarak plan yapmak zamanı olarak bu dönemi değerlendirin sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Planlarınızı iyice gözden geçirin, oluşturun, bir sistem kurun, hazırlık yapın. 23 Mart’ta yani Çarşamba günü önemli bir parçalı Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu parçalı Ay Tutulması sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkiliyor sevgili Boğalar. İşinizle ilgili beklenmedik konu ve olaylara, duygusal streslere, duygusal sonlanmalara, bitişlere, bir takım sıkıntılara hazırlıklı olmalısınız. Yine bu süreçte karşınıza gelen bir işin beklediğiniz gibi olmadığını görebilir ve her zamanki eğlenceli, neşeli ve keyifli yapınızla işinize yaklaşamayabilirsiniz. Aşk hayatınızda, eğlence hayatınızda ve çocuklarınızla olan bağlantılarınızda ortaklaşa para sorumlulukları yüzünden bir takım sıkıntı ve sorunların oluşması, bu alanda kendinizi yalnız, mutsuz, fakir hissetmeniz söz konusu.

Cuma günü civarı önemli parasal girişimlerden uzak durun ve para ile olan bağlantılarınıza çok ama çok dikkat edin.

İkizler Burcu:

Bu haftabaşı sosyal çevrenizde kimliğinizi ortaya koymaya başlayacaksınız. Sosyal çevrenizle ilgili konu ve olaylar önem kazanıyor. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek, onların yapacağı etkinlikler, organizasyonlar içinde yer almak isteyeceksiniz Sevgili İkizler ve yükselen ikizler. Çarşamba günü bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu Ay Tutulması, özellikle aşk hayatınızla ilgili hızlı gelişmeleri, beklenmedik başlangıç ve bitişleri karşınıza getirebilir. Yaratıcılık yönünüz artmaya başlayacak. Kendinizi her zamankinden daha farklı bir şekilde ifade edebilir, farklı hobiler ve uğraşılar edinebilirsiniz. Çocuklarınız varsa, onların sağlığıyla ilgili veya onlarla olan ilişkilerinizle ilgili beklenmedik durumlar, ilişkilerde kopuşlar da oluşabilir. Özgürleştirici ve sınır tanımayan özellikler ön plana geçecek. Eğlenceyi, risk almayı, maceracı yönünüzü ön plana çıkartmayı seveceksiniz. 23 Mart’taki tutulmaya denk gelen günlerde, özel hayatınızda birtakım sıkıntılara açık olacaksınız. Ev, aile, yuva alanlarınızda, geçtiğimiz aylarda yaşadığınız bolluk ve bereketin yerini birtakım sıkıntılara, daralmalara, körelmelere bıraktığını görebilirsiniz. Bu yüzden özel hayatınıza, anne-baba ilişkilerinize ve kendi kurduğunuz aile ortamınızdaki ilişkilere bu tarihlerde dikkat etmelisiniz. Keza

Cuma günü devreye girecek Venüs-Satürn karesiyle, özel hayatınızda sizi zorlayan durum ve olaylar söz konusu olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla kopmalar, sorunlar, sıkışmalar, ilişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı lütfen dikkat edin.

Yengeç Burcu:

Bu hafta İşle ilgili konularda iletişim hızınız artacak hem de geleceğe dönük planları formulize etmenin, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenin yollarını bulacaksınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. 23 Mart Çarşamba günü, Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. Bu Ay Tutulması, özel hayatınızı, yaşam alanlarınızı ve aile ilişkilerinizi etkiliyor. Duygusal anlamda birtakım stresler, kopmalar, iniş-çıkışlar, dalgalanmalar önem kazanabilir. İşinizde, kariyer hayatınızda, üstleriniz ve iş ilişkisi içinde bulunduğunuz kişilerle ilişkilerinizde de dikkatli olmanız gerekebilir. Genel olarak evinizle ilgili konularda önemli kararların gündeme geldiğini, bu Ay Tutulması ile beraber görüyor olacaksınız. Belki de iş hayatınızdaki birtakım sıkıntıların, sağlıkla ilgili birtakım sıkıntıların, daralmaların, gerilemelerin ve etrafınızda olup biten olayların, ailevi konuları ya da ailedeki huzurunuzu etkilediğini de görebilirsiniz.

Cuma günü, özellikle işle ilgili konularda daha önceden çok iyi anlaştığınız, görüştüğünüz ve ilişki içinde bulunduğunuz insanlarla olan ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar, kopmalar, yanlış anlaşılmalar ve bu anlaşmazlıklar sonucunda da birtakım zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Kendinizi bir anlamda yalnız hissedeceksiniz. Belki de iş sorumluluklarınızın üzerinize çok fazla bindiğini düşünüyor olabilirsiniz.

Aslan Burcu:

Bu hafta itibarıyla, medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret, hukuk alanlarınızda, 2 hafta boyunca iletişiminiz hızlanıyor. Konuşma ve görüşmelere hazır olun. Tanımadığınız insanlarla paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu hafta Çarşamba günü oluşan Ay Tutulması, yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde hızlı ve beklenmedik olayları hayatınıza taşıyabilir. Tedirgin edici birtakım durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma, iletişim becerilerinizi, eğitimsel konuları, satış ve pazarlamayı, fikirlerin ifade edilmesini, sözleşmeleri, haberleşmeleri, teklifleri, ulaşımla ilgili konuları da bağlayan bir tutulma olacak. Bu konularda gerginlikler, stresler dikkat çekiyor. Çevre değiştirebilirsiniz. Zihinsel yeniliklere açık olmalısınız. Değişik konularda öğrenim alabilirsiniz. İletişim ve olaylara yaklaşım tarzınızda farklılıklar oluşabilir. Özellikle işinizde risk almanız gerekiyorsa 23 Mart civarındaki bu tutulma sizi zorlayabilir. Çocuğunuzun maddi sorumlulukları sizi bu süreçte biraz daha gergin yapabilir. Küçülmeye gitmeniz gerekecek. Küçülmeler sizi olası bir ekonomik zorluktan koruyacak. Yine bu hafta içinde riskli işlerden kaçınmakta fayda var. Bir yandan da yaşadığınız sıkıntıları üzerinizden atmak için çok daha farklı konularda parasal açılmalar yaşayabilirsiniz.

Özellikle iş, hizmet ve sağlık evinizin yöneticisi, Cuma günü itibarıyla gerilemesine başlayacak. Bu tarihten sonra belki de çok hızlı adımlar attığınız işinizde, yavaşlamalar, durağanlıklar hissedebilirsiniz. Birkaç aya yayılacak olan bu süreçte aslında işinizde ve projelerinizde hangi noktalarda yanıldığınızı, hangi noktalarda zorlandığınızı görmek adına bu süreci kullanmalısınız.

Başak Burcu:

Bu hafta itibarıyla parasal konuları daha fazla konuşmak ve bu konulara çözüm üretmek anlayışınız önem kazanıyor. Önünüzdeki 2 haftalık süreçte banka, kredi, vergi, faiz, stopaj, prim gibi konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak sevgili Başak ve yükselen Başaklar. 23 Mart Çarşamba günü, Parçalı Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu Ay Tutulması sizin para evinizde gerçekleşecek. Parasal durumunuzda veya diğer kişilerle mali ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici şekilde gelişen durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Paranızı değerlendirme adına çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı şekilde bu etki, paranızı korumak için de geçerli. Ekonomik davranmak gerekebilir çünkü beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, alacak-verecek dengenizi oturtmakta zorlanabilirsiniz ya da maddi koşullarda beklenmedik değişimler karşınıza gelebilir. Bir yandan ev, aile, yuva alanlarınızdaki sorumluluklar hayatı eğlenceli, daha keyifli, daha fırsatlı algılamanıza engel olacak. Bazı noktalarda ailevi sorumluluklarınız, hayatı daha zorlayıcı açılardan görüyor olmanız fırsatlarınızın farkına varamamanıza ya da bu süreçte hayatınızı istediğiniz gibi yaşayamamanıza neden olabilir. Bu etkiye karşı da dikkatli olmalısınız.

Cuma günü ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar oluşabilir. Bir ilişkinin sonlanması, ilişkide tansiyonlu durumların ortaya çıkması, kendinizi yalnız hissetme, aile sorumluluklarınızı sadece kendinizin üstlendiğini düşünme ya da karşı tarafın bu şekilde düşünmesine dikkat edin. Bu tarihten sonra ailevi konulardaki sorumluluklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu alanlarda ortaya çıkacak ufak tefek sıkıntıları iyi gözlemlemeli ve hem aşk hayatınıza hem de aile hayatınıza bu süreçten sonra bir parça da olsa dikkat etmelisiniz.

Terazi Burcu:

Bu hafta itibarıyla ilişkilerinizde iletişimsel yönler ortaya çıkmaya başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sevdiğiniz insanla şimdiye kadar konuşmadığınız, çözüme ulaştırmak istediğiniz konuları masaya yatırmanın tam vakti. Olaylara mantıkla yaklaşacaksınız ve bir an önce çözmek isteyeceksiniz. Çarşamba günü oluşan Ay Tutulması, sizin burcunuzda ve hayat evinizde gerçekleşiyor. Kişisel alanınızda yaşayacağınız bu Ay Tutulması ile beraber hayatınızla ilgili konularda önemli gelişmeler karşınıza gelecek. Belki de sevdiğiniz insanın hayatına çok fazla odaklandınız. Şimdi artık kendi hayatınızı düşünerek adımlar atmalısınız siz bunu yapmazsanız zaten yaşayacağınız bazı olaylarla hayat size yaptırtacak. Bu süreçte stresli ve gergin olmanız çok normal. Bu Tutulmayı etkileyen bir gezegen hareketi de, yakın çevrenizin sorumluluklarıyla karşınıza gelebilir. Kendinizi manevi anlamda şanslı, mutlu ve korunuyor gibi hissederken bu süreçte yaşadığınız bazı olaylar üzerinizde karamsarlığa sebep olacak ve siz olayları biraz daha dar ve zor bir şekilde algılayabilirsiniz.. Düşüncelerinize bu süreçte dikkat edin. Maneviyatınızı güçlendirdiğiniz bir eğitim alıyorsanız bu süreçte bu eğitim sekteye uğrayabilir.

Cuma günü, özellikle iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sıkıntılarınızı ve problemlerinizi göstermek istemeyeceksiniz ama içten içe bir anlamda hayatın sizi zorladığını ve yalnız bıraktığını düşünebilirsiniz. İş ilişkileriniz ve sağlıkla ilgili konularda sorun ve problemler devreye girecek. Bu süreçte yapmanız gereken, hangi noktalarda hata yaptığınızı keşfetmek ve hayatın size verdiği ipuçlarını iyi toplamak olmalı sevgili Teraziler.

Akrep Burcu:

Bu hafta itibarıyla iş konularına, rutin işlere yönelme, sorumlulukların ve görevlerin artması, beraber çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizin hızlanması öne çıkabilir. Sağlığınızla ilgili kontrollerinizi de yaptırabilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. 23 Mart Çarşamba günü oluşan Ay Tutulmasıyla beraber özellikle sağlığınıza çok dikkat etmeli ve kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Kontrolünüzün dışında etkenlerin devreye girdiği bir dönem olacak. Yine bu durum, hastane ve hapishaneler gibi kapalı alanlarla da bağlantılı olabilir. Bu anlamda kontrolünüz dışında aniden gelişecek olaylara açık olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalısınız. Aynı zamanda bilinçaltınızın etkileneceği bu Tutulmada yaratıcılığınız artabilir, sezgileriniz güçlenebilir. Bir süredir gizli kalan fikirler, sırlar açığa çıkabilir. Dışa çıkamayan sinirsel gerginlikler, ruh halinizi biraz bozacak. Gevşemek için yoga, meditasyon gibi alanlara yönelebilirsiniz. Gizli düşmanlarınızdan da beklenmedik hamleler sizi bu süreçte zor durumda bırakabilir sevgili Akrepler. Yine bu süreçte sosyal çevrenizdeki o güzel, coşkulu gelişmelerin bir süreliğine engellendiğini, durduğunu ya da ufak tefek sıkıntıların su üstüne çıktığını görebilirsiniz. Parasal sorumluluklarınız, geleceğiniz adım atmak istediğiniz konularda sizi zorlayabilir.

Cuma günü hem aşk hem iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Aşırı iyimserlikle hareket etmeyin, riskli işlerden kaçının, ilişkilerinize her zamankinden daha fazla özen gösterin. Bu tarihten sonra yakın çevre evinizin yöneticisi Satürn, para evinizde gerilemesine başlayacak. Parasal konularda bazı sorun ve aksiliklere açık olacaksınız ya da yakın çevrenizin sorumluluklarıyla daha fazla uğraşmak sizi bir parça da olsa yorabilir. Bu tarihte özellikle hayatınızla ilgili girişimlerinizi kullanmak adına bazı fikirlerinizi ortaya dökmekten kaçınmayacaksınız sevgili Akrepler.

Yay Burcu:

Bu hafta itibarıyla daha fazla aşkı konuşacaksınız. Günlük aktivitelerinizde planlı hareket etmek önemli olacak sevgili Yay ve yükselen Yaylar. İşveren ya da yöneticiyseniz işe alım yapmak için uygun bir dönem. Yine çocuklarla ilgili konularda önemli kararlar alabilirsiniz. 23 Mart Çarşamba günü oluşan Ay Tutulması sizin soysal çevre alanlarınızı ve özel hayatınızı etkiliyor. Bu Tutulmayla beraber sosyal çevrenizde ilginç, beklenmedik olaylar, hareketlenmeler oluşabilir. Yine sosyal çevrenizdeki insanlar size aşkı sunabilirler, biriyle tanıştırabilirler, flörtleriniz sosyal ortamlara taşınabilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki birtakım konu ve olayların sizin özel hayatınızı da etkilediğini, onlara daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini de görebilirsiniz. Yani bu süreçte hızlı ve beklenmedik olaylara hazırlıklı olun. Bir yandan da bu Tutulmayla beraber işinizde birtakım daralmalar, sıkıntılar, bazı fırsatların elinizden kaçtığını düşünmeniz gibi etkiler söz konusu olabilir.

Cuma günü aile hayatınızdaki sıkıntı ve problemler yaşamaya açıksınız. Ailenizden bazı insanlarla anlaşmak kolay olmayacak. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu süreçte olayları gözünüzde çok büyütmeyin ve abartmayın, olabildiğince sakin olmaya çalışın. Sakinlik size iyi gelecek ve bu süreç geçtikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Oğlak Burcu:

Bu hafta itibarıyla, ailenizle daha fazla iletişim haline gireceksiniz. Yine aile hayatınızda çözülmesi gereken problemler ve sıkıntılar varsa bunları gözden geçirmek, konuşmak, halletmek için de kolları sıvayabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Çarşamba günü devreye giren Parçalı Ay Tutulması, özel hayatınızı, aile ilişkilerinizi, güvenlikle ilgili konuları karşınıza getirecek. Yine bu Tutulmayı takip eden birkaç haftalık sürede bu konularla ilgili temaların daha fazla ön plana çıktığını göreceksiniz. Duygusal anlamda stres içeren bu Tutulma, iş, kariyer hayatınızda, üstleriniz ve iş ilişkisi içinde bulunduğunuz kişilerle ilişkilerinizde de dikkatli olmanız gerektiğinin altını çiziyor. Hem aile hayatınıza hem iş hayatınıza hem anne baba arasındaki birtakım oluşumlara bu Tutulma zamanı çok dikkat edin. Zira bir yandan da yurtdışı bağlantılı işler, seyahat, eğitim ve yabancılarla yapılacak her tür konuda karşınıza çıkan fırsat ve konularda bazı engeller, bazı küçülmeler, bazı fırsatların elinizden kaçması gibi etkiler de bu Tutulmada devrede olacak.

Cuma günü bazı ilişkilerinizde sonlanmalar, sıkıntı ve problemler oluşabilir. Bu tarih itibarıyla sizin yöneticiniz olan Satürn, gerilemesine başlayacak. Satürn’ün gerilemesi, aslında bir parça da olsa olayların kontrolünü elinizde tutamadığınızı gösteriyor. Bundan sonraki dönemde olayları daha içselleştirerek, birazcık daha gözlemleyerek yolunuza devam etmeli, ortaya çıkan sıkıntı ve problemlerde asıl konunun ne olduğunu gözden kaçırmadan ilerlemelisiniz.

Kova Burcu:

Bu hafta itibarıyla, iletişimsel olarak becerilerinizi ortaya koyacağınız bir döneme giriş yapacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kafanız iyi çalışacak, kendinizi hem yazılı hem de sözlü bir şekilde ifade edeceksiniz. Çevrenizdeki iletişiminizde birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunları çözebilirsiniz. 23 Mart Çarşamba günü oluşan Ay Tutulması, yabancılarla yapılacak işler, seyahat, eğitim, hukuk konularınızı kapsıyor. Bu konularda önemli duygusal gelişmeler devreye girebilir, beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir. Uzaktaki akrabalarınızın hayatında olan birtakım oluşumlar ve olaylar sizin hayatınızı da etkileyebilir. Yine bu süreçten sonra eğitimsel konuların hızlandığını görüyor olacaksınız. Hukuki bir davanız varsa onun sonuçları karşınıza gelebilir. Fikirsel olarak gitgelleriniz fazla olabilir. Yine bu tarihte, ortaklaşa parasal gelirlerinizde birtakım zorlanmalar, sıkıntılar, problemler, sosyal çevrenizi de işin içine alacağınız işlerinizde birtakım daralmalar ve sorunlar görülmesi muhtemel.

Cuma günü, ilişkilerinizde kendinizi yalnız, yorgun, sıkıntılı hissedebilirsiniz. Özellikle ticari ilişkilerinizde veya parasal konularda zorlanmalar karşınıza gelebilir. Neyse ki, sosyal çevrenize beraber harekete geçeceğiniz konularda hırslarınızı ortaya koyabilirsiniz. Bir yandan maddi konularda güzel ilişkiler kuracaksınız.

Balık Burcu:

Bu hafta itibarıyla parayı idare etme ve para kazanma becerileriniz artacak, finansınızla ilgili konulara pratik çözümler üretebileceksiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Çarşamba günü oluşan Parçalı Ay Tutulması, ortaklaşa parasal alanınızda gerçekleşecek. Bu tarih civarında ortaklaşa parasal konularda, partnerinizin parayla ilgili alanlarında beklenmedik, sürpriz gelişmelere açıksınız. Duygusal kararlar, bir borcun altına girme gibi durumlar önem kazanabilir, elinize bir miras geçebilir, nafakayla ilgili konular daha fazla gündeminizde yer edebilir. Bu süreçte çok önemli kararlar almamaya özen gösterin. Bazı ortaklıklarınızda ve ilişkilerinizde geriye çekilmeler ve bitişlerin de olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Parasal konularda belki şanslı birtakım etkileriniz olacak ama bir yandan da ilişkinizde daralmalara gitme, ortaklı işlerinizde birtakım sıkıntılar yaşamaya da açık olacaksınız.

Cuma günü, dikkat etmeniz gereken günlerden. Özellikle iş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz. Bazı noktalarda kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Bu süreçteki yalnızlığı, belki de daha sosyal olarak ya da müzik dinleyerek aşmanız daha doğru olabilir. Bu tarih itibarıyla sosyal çevrenizde birtakım olaylarda ilişkilerinizin yavaşlamaya girdiğini göreceksiniz. Bu süreçte olayları iyi bir şekilde gözlemlemelisiniz. Kariyer hayatınızda da parasal anlamda güzel gelişmeler, bu Cumartesi size geri dönebilir.