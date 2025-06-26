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21 bin TL'ye sahte ehliyet...

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Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından M.Ş mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zafer İnce mahkemeye olguları aktardı.
21 bin TL'ye sahte ehliyet...

Polis, 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Değirmenlik'te sakin zanlının Başpınar'da ikamet etmekte olan M.R'ye kendisine KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yalanını söyleyip 21 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikten sonra Türkiye'de irtibata geçtiği, henüz tespit edilemeyen şahıslardan M.R  adına ısdar olunan Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış, üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgesi yazan sürücü belgesinin sahtelenmesini sağlayarak M.R'ye vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde; konu sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla Whatsaap mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı. Polis memuru, zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün ek süre istedi.  Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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