21 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Haberimizden, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
Alış: 3.177,80
Satış: 3.194,20
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.153,00
Satış: 3.200,00
GRAM ALTIN
Alış: 475,61
Satış: 475,71
YARIM ALTIN
Alış: 1.542,60
Satış: 1.562,60
TAM ALTIN
Alış: 3.043,49
Satış: 3.102,37
ÇEYREK ALTIN
Alış: 773,70
Satış: 782,20
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