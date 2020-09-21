21 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizerken, haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

Alış: 3.177,80

Satış: 3.194,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.200,00

GRAM ALTIN

Alış: 475,61

Satış: 475,71

YARIM ALTIN

Alış: 1.542,60

Satış: 1.562,60

TAM ALTIN

Alış: 3.043,49

Satış: 3.102,37

ÇEYREK ALTIN

Alış: 773,70

Satış: 782,20