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21 Eylül'de Çağın Hastalığı Alzheimer Hakkında Konferans Gerçekleştirildi

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 Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonuna üye Lions Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi işbirliğinde “Alzheimer ‘’ konferansı düzenlendi.
21 Eylül'de Çağın Hastalığı Alzheimer Hakkında Konferans Gerçekleştirildi

21 Eylül Dünya Alzheımer Gününde Çağın Hastalığı Alzheımer Hakkında Konferans Gerçekleştirildi..

 

 Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonuna üye Lions Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi işbirliğinde “Alzheimer ‘’ konferansı düzenlendi.

 

Etkinliğin açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Ln.Duygu Adahan Kuran,yaşamın insana sunulan bir armağan olduğunu ve yaşamı anlamlı kılanın farkında olabilmek duygusu olduğunu belirtti ve Çağın hastalığı olan Alzheimer’e dikkat çekmek  ve hastalık hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayıp bu etkinliği düzenlendiklerini belirtti.

Güney Beyarmudu Sosyal Tesislerinde düzenlenen konferansta Uzman Nörolog Doç.Dr Bahar Kaymakamzade tarafından Alzheimer’in ortaya çıkışı, belirtileri, etkileri, şikayetleri, risk faktörleri gibi konulara açıklık getirildi.

 

  Uzman Nörolog Doç.Dr Bahar Kaymakamzade Alzhemier hastalığının özellikle 65 yaşından sonra sıklıkla görüldüğünü, Demans ile Alzheimer’in farklı olduğunu belirterek, Demans’ın bunama olarak bilindiğini ancak Alzheimer’in farklı nedenlerle sonradan oluşan klinik bir tablo olduğunu vurguladı. Alzheimer’in karar verememe, sık sık unutma, basit kelimeleri bulamama, eşyaları unutma, davranış değişikliği gibi belirtilerle kendini belli ettiğini vurguladı.

 

Hastalığın sıklığın artış göstermesinin ise, 85 yaş üzeri gurubun en hızlı büyüyen grup olmasından kaynaklandığını belirten Doç Dr.Kaymakamzade, 65 yaş üzeri % 50 etkilenirken, 85 yaş üzerinin % 80 oranında etkilendiğini açıkladı. Alzheimer belirtilerinin dikkate alınmasının hastalığın ilerlemesinde çok büyük rol oynadığını dile getirdi.

 

 Erken dönemde hissedilen şikayetlerde tedaviye başlanmasının önemine vurgu yaparak Hastalığın ilerlemesiyle ilk olarak eski hatıraların etkilendiğini açıklayan Kaymakamzade, risk faktörleri olarak da ilerleyen yaş, ailede hastalığın bulunması, genetik olup olmaması, tansiyon-şeker gibi hastalıkların olması, yaşlılarda özellikle kafa travması yaşanması ve down sendromu gibi hastalıkların risk faktörleri arasında bulunduğunu ifade etti.

 

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de sağlıkla ilgili anlamlı bir etkinliğin

Beldesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık konusun da da Beldede çalışmalar başlatıldığını ve en kısa bir zamanda yeni atılımlar yapılacağının müjdesini vererek teşekkür etti.

 

Konferans sonunda Belediye Başkanı İlker Edip’e ve Doç.Dr.Kaymakamzade’ye Federasyon Başkanı tarafından plaket takdim edildi.

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