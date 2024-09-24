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21 Eylül’de ihraç emri kaldırıldı, 2022 yılında işlediği suç için hakim karşısına çıktı!

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21 Eylül Cumartesi günü ihraç emri kaldırılan zanlı Çağrı Can Hökelek, 17 Ağustos 2022 tarihinde işlediği suç dolayısıyla bugün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.
21 Eylül’de ihraç emri kaldırıldı, 2022 yılında işlediği suç için hakim karşısına çıktı!

21 Eylül Cumartesi günü ihraç emri kaldırılan zanlı Çağrı Can Hökelek, 17 Ağustos 2022 tarihinde işlediği suç dolayısıyla bugün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Türkiye’de yapmış olduğu evlilik ile ihraç kararı Bakanlar Kurulu tarafından kaldırılan ve ülkeye geri gelen zanlı Çağrı Can Hökelek, ‘kişi üzerinden sirkat’ suçundan tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Kemal Özkılıç mahkemede olguları aktararak, zanlının 17 Ağustos 2022 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Nagaç Otel Toplantı Odası içerisinde, alacağı olduğu gerekçesiyle Sırdaş Kaptanoğlu’nun elinde bulunan 4 bin doları zorla alarak çaldığını söyledi.

Özkılıç, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirterek, yapılan soruşturmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de belirlendiğini ve bu nedenle ülkeden ihraç edildiğini kaydetti.

Polis, Sırdaş Kaptanoğlu’nun 4 Nisan 2024 tarihinde zanlının ihraç edildiğini öğrendiğini, yapacak bir şeyin kalmadığını söylediğini kaydetti.

Polis Memuru Kemal Özkılıç, zanlının hakkında tutuklama emri çıkarılarak, askıya alındığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki ihraç emrinin 21 Eylül 2024 tarihinde kaldırıldığını, ülkeye geri geldiğini, 23 Eylül’de polise gelip ifade verdiğini ancak “kişi üzerinden sirkat suçunu” kabul etmediğini söyledi.

Zanlı hakkında uyuşturucu ve ikamet izinsiz kalma suçlarından dosya tazmin edildiğini, KKTC vatandaşı bir kişiyle evli olduğu için ihraç emrinin kalktığını, 60 günlük vizeyle ülkeye giriş yaptığını aktaran Özkılıç, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 350’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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